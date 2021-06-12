В США уничтожат миллионы доз вакцины Johnson & Johnson

Производитель антикоронавирусной вакцины Johnson & Johnson из-за ошибки на заводе в Балтиморе должен уничтожить миллионы доз препарата. Целый ряд партий объемом в несколько миллионов доз каждая могут быть заражены и потому непригодны к употреблению, сообщило санитарное ведомства США FDA в пятницу, 11 июня. Ни FDA, ни производитель не уточнили, сколько именно доз подлежат уничтожению, однако газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что речь идет о 60 млн доз.

Компания Emergent BioSolutions, которая производит вакцину для Johnson & Johnson на заводе в Балтиморе в штате Мэриленд, в апреле по распоряжению FDA прекратила производство, поскольку компоненты Johnson & Johnson случайно перепутали с компонентами вакцины AstraZeneca. В настоящее время FDA проверяет на предмет брака 60 млн доз AstraZeneca, выпущенных в Балтиморе. Десять миллионов из них уже одобрены к применению.

Вслед за США об отказе от использования 300 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson, произведенной в Балтиморе, объявила Канада. "Из-за возникших опасений министерство здравоохранения Канады не будет распределять полученные партии вакцины в целях защиты здоровья и безопасности канадцев", - говорится в сообщении ведомства.

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