Коронавирус: семидневный показатель заражения в ФРГ упал ниже 10

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 178 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 163 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 19 июня (время московское).

Семидневный показатель заражения в ФРГ упал ниже 10 впервые за 9 месяцев

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 1108 случаев - на 803 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 9,3 случая заражения (днем ранее - 10,3, а неделю назад -18,3). Этот показатель в последний раз был ниже десяти 13 сентября 2020 года, а наивысшего значения достиг 22 декабря 2020 года - 197,6 случая. За последние 24 часа скончались 99 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 90 369. Всего с начала эпидемии в республике с 84 млн жителей выявлено 3 721 139 случаев заражения, свыше 3,6 млн человек выздоровели.

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В Китае за истекшие сутки подтверждено 30 новых заражений. В 24 случаях речь идет о приехавших из-за границы, а 6 местных эпизодов относятся к провинции Гуандун, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, общее число инфицированных в стране достигло 91 564, а число летальных исходов с подтвержденным диагнозом COVID-19 (4636 случаев) не менялось с конца января.

Нидерланды ослабляют масочный режим

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Амстердам

Нидерланды ослабляют ряд антикоронавирусных мер, включая масочный режим, объявил премьер-министр Марк Рютте. С 26 июня маски можно будет не надевать там, где есть возможность соблюдать безопасную дистанцию в полтора метра, однако они по-прежнему будут обязательны в общественном транспорте. Будет сняты ограничения на число посетителей магазинов, ресторанов и баров при условии соблюдения требуемой дистанции или наличия справки о прививке или отрицательного теста. Глава нидерландского правительства выразил надежду на "замечательное лето", однако напомнил о необходимости соблюдать осторожность.

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В Бразилии за минувшие сутки зарегистрировано 98 832 новых заражения и 2495 летальных исходов среди больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщило министерство здравоохранения. Самая густонаселенная страна Южной Америки уступает по общему числу выявленных заражений (17,8 млн) лишь Индии и США.

Деятельность бразильского министра здравоохранения Марселу Кейрога, его предшественника Эдуарду Пазуэллу и экс-министра иностранных дел Эрнесту Араужу стала объектом пристального внимания со стороны Федерального сената. Верхняя палата парламента хочет выяснить, были ли своевременными в борьбе с пандемией действия президента Жаира Болсонару, не раз скептически отзывавшегося об угрозе коронавируса.

Частичная обязательная вакцинация уже в 7 регионах РФ

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Инсталляция в Санкт-Петербурге

Число регионов России, вводящих обязательную вакцинацию от ковида для отдельных категорий граждан, продолжает расти. Власти Тульской области потребовали от организаций, работающие в сферах образования, здравоохранения, торговли, транспорта и культуры обеспечить прививки среди как минимум 60 процентов своих сотрудников до 15 августа. Это же касается и госслужащих. Власти Тверской области распорядились организовать вакцинацию 60 процентов сотрудников в этих сферах до 18 августа. А в Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко обязал такие организации обеспечить вакцинацию не менее 80 процентов персонала до 1 сентября. Частичная обязательная вакцинация уже действует в Москве, а также Кемеровской, Московской и Сахалинской областях

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Запрет на необязательные поездки между Канадой и США продлен до 21 июля. Оттава согласовала решение с Вашингтоном, отметил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр. Власти намерены ослабить ограничения не раньше, чем как минимум 20 процентов жителей пройдут полный курс вакцинации, а 75 процентов сделают первую прививку, объяснил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Италия вводит 5-дневный карантин для приезжающих из Великобритании в сочетании с обязательным тестированием, объявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Власти объяснили этот шаг необходимостью сдерживать вариант "дельта", впервые выявленный в Индии и теперь активно распространяющийся в Соединенном Королевстве. В Италии эта мутация пока встречается реже остальных. Мера начнет действовать 21 июня.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 18 июня >>>

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