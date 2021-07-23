Чемпионат Европы по футболу. УЕФА Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020 года, перенесенный на один год из-за пандемии COVID-19.

Чемпионат Европы по футболу (официальное название - УЕФА Евро-2020) проводится Союзом европейских футбольных ассоциаций УЕФА в 2021 году уже в 16-й раз. Матчи чемпионата проходят с 11 июня по 11 июля в 11 городах 10 стран: Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге, Севилье.



В финальной части чемпионата принимают участие 24 национальные сборные. 20 команд были определены в рамках отборочного тура чемпионата Европы, еще четыре - в плей-офф Лиги наций УЕФА-2018/2019.



Первоначально финальный этап должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен на год. Два полуфинала и финал пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В Германии три матча группового этапа и четвертьфинал пройдут на мюнхенском стадионе Allianz Arena.



Чемпионаты Европы УЕФА проводит каждые четыре года.