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Чемпионат Европы по футболу. УЕФА Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020 года, перенесенный на один год из-за пандемии COVID-19.

Чемпионат Европы по футболу (официальное название - УЕФА Евро-2020) проводится Союзом европейских футбольных ассоциаций УЕФА в 2021 году уже в 16-й раз. Матчи чемпионата проходят с 11 июня по 11 июля в 11 городах 10 стран: Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге, Севилье.

В финальной части чемпионата принимают участие 24 национальные сборные. 20 команд были определены в рамках отборочного тура чемпионата Европы, еще четыре - в плей-офф Лиги наций УЕФА-2018/2019.

Первоначально финальный этап должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен на год. Два полуфинала и финал пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В Германии три матча группового этапа и четвертьфинал пройдут на мюнхенском стадионе Allianz Arena.

Чемпионаты Европы УЕФА проводит каждые четыре года.

COPENHAGEN, DENMARK - JUNE 21: Mikkel Damsgaard of Denmark scores their side's first goal during the UEFA Euro 2020 Championship Group B match between Russia and Denmark at Parken Stadium on June 21, 2021 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Wolfgang Rattay - Pool/Getty Images)

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Mandatory Credit: Photo by Paul Greenwood/BPI/Shutterstock 12173766fj Ukraine fans Sweden v Ukraine, UEFA European Championship, EM, Europameisterschaft 2020, Round of 16, International Football, Hampden Park, Glasgow, UK - 29 June 2021 Sweden v Ukraine, UEFA European Championship 2020, Round of 16, International Football, Hampden Park, Glasgow, UK - 29 June 2021 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTXHUNxGRExMLTxCYPxROMxBULxUAExKSAxONLY Copyright: xPaulxGreenwood/BPI/Shutterstockx 12173766fj

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