В Турции вскоре снова ждут россиян и ужесточают ограничения

Турция будет готова возобновить авиасообщение с Россией с 1 июня. Об этом заявил во вторник, 4 мая, посол страны в Москве Мехмет Самсар информагентству ТАСС.
Посол отметил, что с помощью вакцинации и карантинных ограничений Анкара намерена "в короткие сроки нормализовать" эпидемическую ситуацию в стране. По словам Самсара, в популярных туристических регионах уже наблюдается снижение числа новых инфекций: "Спад заболеваемости продолжается в наших приморских городах, пользующихся успехом у российских и других иностранных туристов."
Анталья больше не в зоне повышенного риска
Так, 4 мая турецкий Минздрав сообщил, что из "красной зоны", в которую входят провинции с высоким риском заражения коронавирусом, вышли курортные регионы Анталья и Мугла. В тот же день власти Турции заявили об ужесточении с 7 мая действующего с конца апреля локдауна. Теперь в магазинах будет разрешено продавать только основные продукты питания и средства гигиены. Предполагается, что ограничения будут действовать до 17 мая.
В апреле в Турции произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2. 16 апреля суточный прирост новых случаев превысил 63 тысячи. 12 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня. 4 мая в стране было зарегистрировано 28 997 новых заражений и 336 смертей пациентов с COVID-19.
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Собор, в котором короновали императоров Византии
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Как собор стал мечетью
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Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть
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Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть
Византийские иконы
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Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть
Символы ислама и христианства
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Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть
Диалог культур и религий
Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей решительно выступил против превращения Святой Софии в мечеть. С 1934 года собор был музеем и служил местом и символом диалога и мирного сосуществования народов и культур.
Автор: Хайке Мунд, Наталья Позднякова