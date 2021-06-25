 Коронавирус: британские ученые смоделировали дату первого заражения в КНР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Коронавирус: британские ученые смоделировали дату первого заражения в КНР

Как следует из исследования ученых Кентского университета, инфицирование новым коронавирусом в КНР могло иметь место раньше, чем зафиксировано в официальных документах.

Больница в Ухане

Больница в Ухане

Первые случаи инфицирования людей новым коронавирусом могли произойти в Китае с октября по середину ноября 2019 года - раньше, чем было зафиксировано в официальных документах. К такому выводу пришли исследователи Кентского университета в Великобритании, использовав методы науки о сохранении данных. Выдержки из их исследования были опубликованы в пятницу, 25 июня, в американском журнале PLOS Pathogens.

Согласно моделированию ученых, самой вероятной датой передачи инфекции человеку могло быть 17 ноября 2019 года. Между тем в официальных отчетах китайских органов здравоохранения говорилось, что у первого пациента в Ухане симптомы обнаружились в декабре 2019 года.

Британские ученые предполагают, что уже в январе 2020 года вирус, возможно, распространился по всему миру.

В Европу вирус мог прийти около 12 января 2020 года

Расчеты исследователей показывают, что первые случаи заболевания за пределами Китая могли произойти примерно 3 января 2020 года в Японии. В Европу заболевание - согласно их же моделям - должно было прийти около 12 января (в Испанию), а в США - около 16 января.

По данным волонтеров портала Worldometer на 25 июня, всего с начала пандемии в мире выявлены 180 858 520 случаев инфицирования вирусом нового типа, с COVID-19 скончались 3 918 130 человек, выздоровели 165 493 258.

Смотрите также:

  • Люди в масках на уличном рынке в Ухане

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьские рынки снова ожили

    С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.

  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    В Ухане опять танцуют в парках

    Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.

  • Рынок в Ухане, снятый с воздуха

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Рынок в Ухане - место начала пандемии?

    Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.

  • Владелец ресторана Лай Юнь

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Ресторан открыт, продукты подорожали

    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:34

Вспышка коронавируса: что скрывает Китай, или Почему США интересуются лабораторией в Ухане?

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксперты ВОЗ: что на самом деле стало причиной пандемии  

Откуда на самом деле взялся коронавирус и почему заразились люди? Итог визита экспертов ВОЗ в Ухань  

Также по теме

Deutschland | Coronavirus | Impfstoff Johnson & Johnson

Коронавирус: В ЕС 60 процентов взрослых получили как минимум одну дозу прививки 25.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180,5 млн жителей планеты. Более 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 25 июня.

China l WHO-Experten in Wuhan beginnen mit Untersuchung

Эксперты ВОЗ в Ухане вышли из карантина 28.01.2021

Международная группа экспертов под эгидой ВОЗ приступает к практической работе в Ухане при поддержке китайских коллег. Специалисты займутся установлением причин распространения нового коронавируса среди населения.

China | Corona | Virusausbruch | Ermittler

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань 14.01.2021

Международная группа ученых под эгидой ВОЗ займется в Китае установлением причин распространения нового коронавируса среди населения.

Реклама

Самые читаемые

Предложение ФРГ и Франции пригласить Путина на саммит встретило отпор Польши и стран Балтии  

Тихановская в интервью DW назвала суд над ее мужем фейковым  

Последствия прививки от коронавируса. DW разоблачает мифы о вакцинации  