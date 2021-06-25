Коронавирус: британские ученые смоделировали дату первого заражения в КНР

Первые случаи инфицирования людей новым коронавирусом могли произойти в Китае с октября по середину ноября 2019 года - раньше, чем было зафиксировано в официальных документах. К такому выводу пришли исследователи Кентского университета в Великобритании, использовав методы науки о сохранении данных. Выдержки из их исследования были опубликованы в пятницу, 25 июня, в американском журнале PLOS Pathogens.

Согласно моделированию ученых, самой вероятной датой передачи инфекции человеку могло быть 17 ноября 2019 года. Между тем в официальных отчетах китайских органов здравоохранения говорилось, что у первого пациента в Ухане симптомы обнаружились в декабре 2019 года.

Британские ученые предполагают, что уже в январе 2020 года вирус, возможно, распространился по всему миру.

В Европу вирус мог прийти около 12 января 2020 года

Расчеты исследователей показывают, что первые случаи заболевания за пределами Китая могли произойти примерно 3 января 2020 года в Японии. В Европу заболевание - согласно их же моделям - должно было прийти около 12 января (в Испанию), а в США - около 16 января.

По данным волонтеров портала Worldometer на 25 июня, всего с начала пандемии в мире выявлены 180 858 520 случаев инфицирования вирусом нового типа, с COVID-19 скончались 3 918 130 человек, выздоровели 165 493 258.

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