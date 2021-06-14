Борьба с ковидом в России: опасная болезнь противоречий

В России стремительно растет число заражений коронавирусом. Реакция властей на пандемию так же непоследовательна, как и поведение граждан, не соблюдающих элементарные правила, считает Сергей Елкин.
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