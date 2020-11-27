Ковид в Москве: что не так с мерами мэра Собянина

В Москве зафиксирован пик суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Одна из причин - противоречивые меры по борьбе с пандемией мэра столицы РФ Сергея Собянина, считает Сергей Елкин.
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Борьба с коронавирусом приобретает в России все более хаотичные черты. Нынешний кризис вызван недоверием со стороны россиян и противоречивостью действий со стороны власти, считает Татьяна Фельгенгауэр.
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