Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф ЧЕ по футболу

Сборная Украины впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу (Евро-2020). Команда Андрея Шевченко попала в плей-офф с третьего места после того, как Испания в среду, 23 июня, с крупным счетом выиграла у Словакии (5:0), а Швеция с минимальным перевесом одержала верх над Польшей (3:2).

Тем самым в рейтинге команд, занявших третьи места на групповой стадии, Украина и Словакия набрали по три очка, однако украинцы вышли в 1/8 финала благодаря лучшей разнице мячей: -1 против -5. Они также опередили финнов, которые выступали в одной группе со сборной России. Для сборной Украины это второй выход в плей-офф на крупных международных турнирах. На чемпионате мира 2006-го они попали в четвертьфинал, где проиграли команде Италии.

Соперником украинцев стала сборная Швеции

Соперник сборной Украины по 1/8 финала определился уже через несколько часов - им стала сборная команда Швеции.

В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы и 4 из шести лучших третьих мест.

Финальная стадия Евро-2020 (чемпионат был отменен в 2020 году из-за пандемии и перенесен на 2021 год) проходит с 11 июня по 11 июля. Матчи принимают 11 городов в разных странах Европы, в том числе Санкт-Петербург.

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