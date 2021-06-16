Сборная Дании по футболу разгромила Россию на групповом этапе Евро-2020

Сборная России по футболу в понедельник, 21 июня, уступила Дании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Матч на стадионе "Паркен" в Копенгагене завершился со счетом 1:4.
Нападающий датчан Миккель Дамсгор открыл счет на 38-й минуте. Второй мяч в ворота россиян на 59-й минуте забил датский нападающий Юссуф Поульсен. На 70-й минуте нападающий российской сборной Артем Дзюба успешно реализовал пенальти. Девять минут спустя датчане благодаря усилиям защитника Андреаса Кристенсена забили третий мяч в ворота гостей, а еще через 3 минуты - четвертый, в исполнении защитника Йоакима Меле. Сборная Дании квалифицировалась для участия в плей-офф.
В параллельном матче сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии и заняла первое место в группе B. Россия по дополнительным показаниям заняла четвертое место и покидает турнир.
Футбольное первенство Европы впервые проходит не на территории одной или двух стран, а в 11 городах 10 государств. Матчи идут с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова в ходе группового этапа Евро-2020 проиграли Бельгии со счетом 0:3 и одержали победу над финнами со счетом 1:0.
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