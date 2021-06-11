Евро-2020: сборная Германии проиграла команде Франции

Команда Германии потерпела поражение от сборной Франции в ходе матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) со счетом 0:1. Игра проходила во вторник, 15 июня, на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.

На 20-й минуте защитник немецкой сборной Матс Хуммельс (Mats Hummels) забил гол в свои ворота, после этого переломить ход встречи не удалось.

Германия впервые в истории проиграла в первом своем матче на чемпионате Европы. Два гола французов в ходе игры засчитаны не были, в том числе один из-за офсайда.

Акция Greenpeace: на поле приземлился парашютист

Начало встречи ознаменовалось необычным эпизодом: на поле приземлился парашютист. Так прошла акция международной организации Greenpeace в рамках борьбы за экологию. Активист пролетел над трибуной, после чего приземлился в центре стадиона. Greenpeace, прокомментировав эпизод, призналась, что изначальный сценарий был другим, однако акция пошла не по плану.

Португалия лидирует в группе F, венгры - на последнем месте

За плечами французов перед игрой была серия из семи победных матчей. Бундестим в десяти встречах перед стартом ЧЕ выигрывала шесть раз.

В группе F - помимо французов и немцев - выступают национальные команды Венгрии и Португалии. Португальцы возглавляют группу с 3 очками, у французов - тоже 3 очка, но хуже разница забитых и пропущенных мячей. У бундестим и венгров - 0 очков после первого тура.

Заканчивается пребывание Лёва на посту главного тренера бундестим

Йоахим Лёв

Турнир завершает 16-летнее пребывание главного тренера сборной ФРГ по футболу Йоахима Лёва (Joachim Löw) на этом посту. "Я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет и поддерживал спортсменов в их развитии", - говорил тренер в марте, подтверждая свой последующий уход с этой должности. Лёв тогда упомянул не только "большие триумфы", связанные с бундестим, но и "болезненные поражения", а также поблагодарил Немецкий футбольный союз (DFB) за создание идеальных условий для работы.

Финальная стадия Евро-2020 (чемпионат был отменен в 2020 году из-за пандемии и перенесен на 2021 год) проходит с 11 июня по 11 июля. Матчи принимают 11 городов в разных странах Европы, в том числе Санкт-Петербург.

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