Евро-2020: после масштабной критики Россия аккредитовала журналиста из ФРГ

Журналист немецкой общественно-правовой медиакорпорации ARD Роберт Кемпе (Robert Kempe) получил полноценную аккредитацию для работы на чемпионате Европы (ЧЕ) по футболу 2020 (Евро-2020). После обращения входящей в ARD медиакомпании WDR к российским властям репортеру был разрешен доступ к российским площадкам, в частности, для освещения игр в Санкт-Петербурге. Эту информацию подтвердила в воскресенье, 13 июня, компания WDR.

Изначально Москва отказала Кемпе в аккредитации. "Этот пример показывает, насколько важно привлечение общественного внимания. Как СМИ мы должны быть бдительны и громко заявлять о том, что наши журналисты не могут свободно освещать события", - отметила главный редактор WDR Эллен Эни (Ellen Ehni).

Москва отказала в допуске после проверки

В начале мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил аккредитацию Роберта Кемпе на Евро-2020. Однако позднее, в конце мая, он получил письменное уведомление, что власти одной из стран отказали в допуске после "проверки биографии". В ответ на запрос ARD в УЕФА уточнили, что речь шла о России. Эллен Эни тогда назвала это решение "ограничением свободы прессы, которое неприемлемо для нас", и сообщила, что компания рассматривает "альтернативные возможности въезда" журналиста в Россию, а Союз журналистов Германии (DJV) раскритиковал запрет.

Этот инцидент вновь демонстрирует, что "критическое освещение событий в России не только нежелательно, но также может иметь последствия для журналистов", заявил глава DJV Франк Ибераль (Frank Überall). Он призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оказать давление на российские власти, чтобы те разрешили Кемпе въехать в страну.

Кемпе - автор расследования о коррупционных схемах в спорте

Роберт Кемпе сотрудничает с WDR и ARD уже более десяти лет и специализируется на темах, связанных со спортом и политикой. Одна из программ с участием репортера была посвящена российскому концерну "Газпром", входящему в число спонсоров Евро-2020, и его связям с футбольным бизнесом в Европе.

Кемпе был также одним из авторов журналистского расследования о коррупционных схемах в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), в частности, о голосованиях по вопросу о местах проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах, в которых победили Россия и Катар.

Финальная стадия Евро-2020 (чемпионат был отменен в 2020 году из-за пандемии и перенесен на 2021 год) проходит с 11 июня по 11 июля. Матчи принимают 11 городов в разных странах Европы, в том числе Санкт-Петербург.

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