У упавшего на матче Евро-2020 датского футболиста остановилось сердце

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца во время футбольного матча на Евро-2020 против Финляндии. Об этом в воскресенье, 13 июня, доктор датской команды Мортен Босен в интервью "The Guardian".

"Он "ушел". Мы начали реанимационные действия, и они были успешными. Насколько мы были близки к тому, чтобы потерять его? Не знаю, но мы вернули его после одной дефибрилляции, так что это было довольно быстро", - отметил Босен.

Накануне во время матча в Копенгагене между сборными Дании и Финляндии в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы полузащитник датчан Кристиан Эриксен упал на газон и не сумел подняться. На поле выбежала реанимационная бригада и более четверти часа оказывала ему помощь, затем 29-летнего игрока унесли на носилках и доставили в больницу. Через некоторое время игра была продолжена.

Футбольное первенство Европы впервые проводится не на территории одной или двух стран, а в 11 городах 10 государств. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля.

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