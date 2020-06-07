В Москве прошли задержания на акции против обязательной вакцинации

В Новопушкинском сквере Москвы на акции против обязательной вакцинации, состоявшейся в субботу, 26 июня, задержали как минимум восемь человек.

Мероприятие проводилось в формате встречи избирателей с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, однако в середине акции силовики предупредили участников, что брать слово на ней может только сам политик, а выступления граждан будут расценены как нарушение формата, рассказал впоследствии онлайн-изданию "МБХ Медиа" координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

По данным информагентства "Интерфакс" и онлайн-издания "ОВД-Инфо", среди задержанных - глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, участник "Левого фронта" Андрей Селезнев, блогер Игорь Шнуренко и активист общественного движения "Родители Москвы" Владимир Щербак.

Что касается причин задержания участников акции, то о них на момент публикации материала DW было известно не много. Так, "ОВД-Инфо" пишет, что на Владимира Щербака был составлен протокол о неповиновении распоряжению сотрудника полиции. В то же время в московском городском комитете КПРФ сообщили, что не обладают информацией о том, по какой статье задержали Зубрилина.

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