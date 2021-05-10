 Прививка от коронавируса: как проходит вакцинация в Казахстане | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 13.05.2021

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Мир

Прививка от коронавируса: как проходит вакцинация в Казахстане

В Казахстане вакцинация от коронавируса идет не столь быстрыми темпами, как ожидалось. Какие вакцины предлагают населению, сколько человек уже сделали прививку и чего опасаются казахстанцы?

Один из центров вакцинации в Алма-Ате

Один из центров вакцинации в Алма-Ате

13 мая 2021 года министерство здравоохранения Казахстана опубликовало очередную сводку о числе прошедших вакцинацию жителях страны. Из нее следует, что из 18,5 млн казахстанцев вакцинировались лишь 1 млн 757 тысяч 407 человек. Речь идет только о тех, кто получил первый компонент вакцины. Обе прививки от коронавируса были сделаны пока только свыше 698 тысячам граждан Республики Казахстан.

Вакцинация в Казахстане: что мешает делать прививки?  

Эти цифры противоречат планам министерства здравоохранения Казахстана, которые были озвучены 6 апреля на правительственном совещании в Нур-Султане. После жесткой критики со стороны президента Токаева, пригрозившего уволить профильного министра Алексея Цоя за наблюдаемый провал кампании по вакцинации населения, представители Минздрава заверили руководство страны, что уже к концу апреля доведут количество вакцинированных до 2,3 млн человек в месяц. Планировалось, что в мае число получивших первую прививку составит 4,4 млн человек, в июне - 6,4 млн, а к концу сентября - все трудоспособное население страны.

На улицах в Алма-Ате

На улицах в Алма-Ате

Первые две недели после сделанных министерством здравоохранения заявлений казалось, что планы по вакцинации населения Казахстана будут выполнены наверняка. Несмотря на открытые не только в поликлиниках и больницах, но и в крупных торговых центрах, кинотеатрах, концертных залах и других заведениях, прививочные пункты, число желающих пройти вакцинацию было намного больше пропускных возможностей специально оборудованных помещений и дежуривших в них врачей.

Однако уже ближе к майским праздникам ситуация ощутимо изменилась. Вдруг оказалось, что немало жителей Казахстана предпочитают с вакцинацией не спешить, чтобы посмотреть на реакцию тех, кто уже сделал прививку. Похоже, именно эта выжидательная позиция людей и привела к тому, что прививочные пункты оказались без пациентов, из-за чего министерству здравоохранения пришлось корректировать свои планы в сторону понижения количества вакцинируемых в месяц.

Вакцины от коронавируса: чего опасаются казахстанцы? 

Между тем, судя по беседам DW с рядовыми гражданами Казахстана, велика вероятность, что под угрозой могут оказаться и обновленные планы Минздрава. Чего же опасаются казахстанцы?

"Моя подруга Женя на следующий же день после первой вакцинации "Спутником V" в буквальном смысле свалилась. Поднялась температура, появился кашель на фоне общей слабости. Врачи ей сказали, что такая реакция вполне допустима. Я же, посмотрев на нее, решила со своей вакцинацией подождать", - рассказала уличный фотограф Анастасия. Она призналась, что несколько боится, как российскую, так и казахстанскую, и китайскую вакцины, которые предлагаются в прививочных пунктах. "Я читала, что ВОЗ признала вакцины от Biontech/Pfizer и Moderna. Будь они у нас, я бы, наверное, меньше боялась. Но их нет, поэтому я отложу все на потом", - подчеркнула она в беседе с DW.

Вход в один из центров вакцинации в Алма-Ате

Вход в один из центров вакцинации в Алма-Ате

Врач-кардиолог Карлыгаш Жаксыбаева, которая периодически выходит на дежурство в одном из многочисленных в Алма-Ате пунктов вакцинации, уверена, что истории о возникающих после прививок проблемах распространяет "кучка агрессивных антиваксеров". По ее мнению, именно они, распространяя ложную информацию, ставящую под сомнение даже факт существования коронавируса, и виновны в резком замедлении темпов вакцинации в стране.

"Я их не понимаю, у нас секретов нет. Всё открыто! Например, в нашем пункте сейчас есть только российская вакцина Sputnik V. Но если вы хотите, мы можем немедленно пройти в любую ближайшую поликлинику, где, помимо российской вакцины, есть и казахстанская QazVac, и арабско-китайская Hayat-Vax. Никаких побочных явлений на нашем пункте замечено не было", - рассказывает врач.

По ее словам, каждому посетителю центра вакцинации рекомендуют предварительно пройти тестирование на антитела к коронавирусу. "Перед прививкой мы полностью осматриваем пришедших на вакцинацию людей, а затем в течение 30 минут наблюдаем за реакцией организма на прививку", - рассказала DW о работе прививочного пункта Карлыгаш Жаксыбаева. По мнению врача, чтобы изменить ситуацию, необходимо начать привлекать к административной и даже уголовной ответственности агрессивных антиваксеров.

Как работает мобильное приложение Ashyk

Впрочем, привлекать к ответственности антиваксеров власти Казахстана пока не собираются. Выбран другой путь - казахстанцам предлагают сделать прививку, получить "паспорт вакцинации", обязательный для посещения кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, аэропортов и вокзалов, а также установить на телефоне мобильное приложение Ashyk.

На улицах Алма-Аты

В кафе вход разрешен лишь при соблюдении определенных условий

Не все казахстанцы это одобряют. Действующее с начала текущего года приложение предлагает цветовую градацию: "синий" статус имеют здоровые люди, которые в последнее время не были зарегистрированы в поликлиниках и больницах. QR-код с "красным" статусом получают заболевшие ковидом казахстанцы, "жёлтый" - те, кто контактирует с больными коронавирусом людьми. Самым же проходным является "зелёный" статус, для которого нет каких-либо карантинных ограничений. Пока его могут иметь только те, у кого есть действующий в течение 72 часов ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным показателем. С 1 июля "зелёными" автоматически станут и все казахстанцы, которые прошли оба этапа вакцинации.

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    Автор: Андрей Гурков


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