 Журналистское расследование: В РФ может быть в пять раз больше больных ковидом | Новости из Германии о России | DW | 20.07.2021

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Россия

Журналистское расследование: В РФ может быть в пять раз больше больных ковидом

Портал "Госуслуги" случайно раскрыл данные Минздрава, внесшего в федеральный реестр заболевших ковидом больше 29 миллионов записей, хотя официально их 6 млн, утверждают журналисты.

Микроавтобус скорой помощи у стен Кремля и бойцы Росгвардии

Микроавтобус скорой помощи у стен Кремля и бойцы Росгвардии

Минздрав внес в реестр заболевших коронавирусной инфекцией больше 29 миллионов записей - это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом (6 млн), утверждается в журналистском расследовании онлайн-изданий "Медуза", "Медиазона" и "Холод", опубликованном во вторник, 20 июля.

Как объясняется в тексте, журналисты проанализировали QR-коды на сертификатах для переболевших коронавирусной инфекцией, которые присылал россиянам портал "Госуслуги". За его работу отвечает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

Номера сертификатов выдали данные Минздрава

Для создания так называемого уникального номера регистровой записи (УНРЗ) портал берет данные из Федерального регистра лиц, больных новой коронавирусной инфекцией, составляемого Минздравом РФ.

Авторы расследования полагают, что Минцифры случайно рассекретило масштабы эпидемии ковида в РФ, сделав доступными для внешних лиц данные Минздрава через порядковые номера сертификатов "Госуслуг".

РФ может занимать третье место в мире по случаям коронавируса

По мнению журналистов, если эти данные соответствуют действительности, то по абсолютному количеству случаев коронавируса Россия должна занимать третье место в мире, а в пересчете на миллион жителей поднялась бы с 85-го места на первое.

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