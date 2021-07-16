 В России незначительно снижается количество зараженных коронавирусом | Новости из Германии о России | DW | 18.07.2021

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Россия

В России незначительно снижается количество зараженных коронавирусом

В Москве и в целом по РФ количество заражений снижается вторые сутки. По данным ученых, коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг около 60%

Медработница делает тест на антитела к коронавирусу в клинике Симферополя

Тест на антитела к коронавирусу в клинике Симферополя (фото их архива)

За последние сутки в столице РФ выявлены 4357 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее - 4561) - этот показатель снижается второй день подряд. За сутки коронавирус привел к смерти 106 человек. Согласно последним официальным данным, опубликованным в воскресенье, 18 июля, на сайте стопкоронавирус.ру, общее количество заразившихся в Москве - 1 463 135 человек, скончались за время пандемии в столице 24 381 человек.

В целом по России общее количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 и суточные показатели смертности также незначительно снизились. Всего за сутки зарегистрировано 25 018 случаев (днем ранее - 25 116), скончались за это время 764 человека (днем ранее - 787).

За все время пандемии в РФ заразились 5 958 133 человека, скончались по официальным данным 148 419 человек. Эксперты предполагают, что реальные показатели смертности от COVID-19 в России могут быть выше официальных в несколько раз.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что количество зараженных SARS-CoV-2 в Санкт-Петербурге перевалило за полмиллиона.

По предварительным данным исследования, проведенного учеными Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%. Директор института Арег Тотолян заявил: "Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%".

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    Автор: Андрей Гурков


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