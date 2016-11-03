 За время пандемии смертность от наркотиков в России выросла на 60 процентов | Новости из Германии о России | DW | 18.07.2021

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Россия

За время пандемии смертность от наркотиков в России выросла на 60 процентов

Число умерших по причинам, связанным с потреблением наркотиков, в 2020 году составило в РФ 7316 человек - на 2747 больше, чем годом ранее.

Мужчина вводит себе внутривенно наркотик

Число людей, умерших по причинам, связанным с потреблением наркотиков, в 2020 году возросло на 60 процентов и составило 7316 человек. Годом ранее из-за наркотиков погибли 4569 человек. Такие данные в воскресенье, 18 июля, обнародовал Росстат.

Согласно выводам экспертов, влияние пандемиина смертность шире, чем количество людей, умерших непосредственно от COVID-19. Перенесенный коронавирус, как предполагали специалисты, усиливал течение других (хронических) заболеваний, что отразилось на росте смертности россиян от болезней системы кровообращения (на 11,6 процента в 2020 году), пневмонии (в 2,4 раза), болезней нервной (на 20,9 процента) и эндокринной системы (на 25 процентов).

Согласно данным Росстата, период 2016–2018 годов в России от наркотиков умирали от 4,4 до 4,8 тысячи человек в год.

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    Марихуана в списке легких наркотиков

    Марихуана в 2021 году остается самым распространенным легким наркотиком в Европе. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, почти 30 процентов взрослых европейцев несмотря на все запреты, хотя бы раз в жизни употребляли каннабис. При этом, согласно отчету ООН, доля подростков, воспринимающих этот наркотик как вредный, снизилась на 40 процентов.

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    Употребление марихуаны в ФРГ - не преступление?

    В немецком языке за курение марихуаны или гашиша отвечает глагол kiffen. Причем в ФРГ употребление этих наркотиков в определенных дозах не является преступлением. По некоторым данным, потребление каннабиса среди молодежи в возрасте 18-26 лет за последнее время увеличилось в три раза.

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    COVID-19 наркобаронам не помеха

    Объем запрещенного оборота наркотиков в Европе оценивается примерно в 30 млрд евро. И пандемия коронавируса не оказала на него существенного влияния. При этом марихуана продолжает лидировать в полицейской статистике. Выявлены случаи, когда в погоне за прибылью дилеры смешивали некачественную марихуану с опасными синтетическими каннабиноидами. Адская смесь стала причиной десятков смертей.

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    Преступность растет за счет потребителей

    В Германии в последнее время замечен рост преступлений, связанных с наркотиками. Но абсолютное большинство из них приходится на потребление, а не на продажу. Политики и эксперты предлагают декриминализовать потребление легких наркотиков, переведя их из уголовного законодательства в раздел административных правонарушений. Это позволит снизить нагрузку на правоохранительные органы.

    Автор: Виталий Кропман


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