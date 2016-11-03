За время пандемии смертность от наркотиков в России выросла на 60 процентов

Число людей, умерших по причинам, связанным с потреблением наркотиков, в 2020 году возросло на 60 процентов и составило 7316 человек. Годом ранее из-за наркотиков погибли 4569 человек. Такие данные в воскресенье, 18 июля, обнародовал Росстат.
Согласно выводам экспертов, влияние пандемиина смертность шире, чем количество людей, умерших непосредственно от COVID-19. Перенесенный коронавирус, как предполагали специалисты, усиливал течение других (хронических) заболеваний, что отразилось на росте смертности россиян от болезней системы кровообращения (на 11,6 процента в 2020 году), пневмонии (в 2,4 раза), болезней нервной (на 20,9 процента) и эндокринной системы (на 25 процентов).
Согласно данным Росстата, период 2016–2018 годов в России от наркотиков умирали от 4,4 до 4,8 тысячи человек в год.
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Автор: Виталий Кропман