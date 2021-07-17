 В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились более полумиллиона человек | Новости из Германии о России | DW | 17.07.2021

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Россия

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились более полумиллиона человек

Общее количество заразившихся в Петербурге составило 501 694 человека, сообщил главный оперативный штаб. Прирост новых случаев и смертность от коронавируса в РФ чуть замедлились.

Инсталляция в Санкт-Петербурге памяти умерших от COVID-19 медработников

Инсталляция в Санкт-Петербурге памяти умерших от COVID-19 медработников

В Санкт-Петербурге количество зараженных SARS-CoV-2 перевалило за полмиллиона и составляет 501 694 человека, прирост за сутки составил 1957 новых случаев, сообщил в субботу, 17 июля, главный оперативный штаб по борьбе c коронавирусом в России.

При этом в Москве зафиксировано 1 458 778 случаев заражения, прирост за последние сутки - 4 561 случай.

По данным штаба, всего в РФ зафиксировано 5 933 115 случаев заражения, суточный прирост - 25 116 случаев, это чуть меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован новый максимум прироста с начала пандемии (25 704). За последние сутки скончались 787 человек (днем ранее 799 - это тоже был максимум).

По официальным данным, за весь период пандемии в РФ от последствий заражения коронавирусом скончались 147 655 человек, однако эксперты предполагают, что реальные цифры могут быть выше в несколько раз. 

Летальность в РФ в 30 раз выше других стран

По мнению врача-вирусолога Евгения Тимакова, которое приводится на сайте стопкоронавирус.ру, летальность из-за коронавируса в России почти в 30 раз выше, чем в других странах. Он считает, что третья волна пандемии в России продлится еще минимум три месяца.

Четвертая волна пандемии

Ранее в тот же день сообщалось, что группа ученых Технического университета Берлина (TU) опубликовала прогноз на основе моделирования ситуации с распространением коронавируса, согласно которому Германию ожидает четвертая волна пандемии, которая затронет и больницы. Избежать ее можно лишь в том случае, если разрабатываемые вакцины будут лучше, чем сейчас, защищать от дельта-варианта SARS-CoV-2 и - если благодаря вакцинации уровень коллективного иммунитета составит 95%.

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    Автор: Дарья Брянцева


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