 Коронавирус: в России зафиксирован новый максимум летальных исходов | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 16.07.2021

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Коронавирус

Коронавирус: в России зафиксирован новый максимум летальных исходов

За истекшие в РФ сутки скончались 799 пациентов с COVID-19 - на восемь больше, чем днем ранее. Это очередной пик за все время пандемии.

Карета скорой помощи

В России число выявленных за последние сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 25 704. Днем ранее речь шла о 25 293 случаях. Таким образом, максимум вновь обновился. Нового пика за всю пандемиюдостигла и смертность населения от COVID-19: за истекшие сутки скончались 799 пациентов с коронавирусом - на восемь больше, чем днем ранее. Выздоровели 21 932 пациента. Такую статистику обнародовал оперативный штаб в пятницу, 16 июля, в Москве.

Наибольшее число летальных исходов на этот раз зарегистрировано в Москве. Там за минувшие сутки скончались 105 пациентов. За российской столицей следуют Санкт-Петербург (101 умерший) и Иркутская область (36 летальных исходов).

Больше всего инфицированных COVID-19 за последние сутки насчитывается в Москве - 5382 новых случаев заражения. 8032 человека выздоровели. На втором месте - Московская область (2484 новых случая), на третьем - Санкт-Петербург (1948).

В общей сложности за все время пандемии в России выявлено 5 907 999 случаев коронавирусной инфекции. 148 868 человек от этого заболевания скончались. 5 300 908 пациентов выздоровели. Под медицинским наблюдением в стране сейчас находятся 1 142 271 человек.

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    Автор: Андрей Гурков


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