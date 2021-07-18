Коронавирус: в России число случаев инфицирования превысило 6 млн

В России с начала пандемии число выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 6 млн человек. Об этом сообщил во вторник, 20 июля, федеральный оперативный штаб.

По его данным, этот показатель достиг 6 006 536. При этом за сутки зарегистрированы 23 770 новых случаев.

Наибольшее количество официально учтенных заразившихся - в Москве (3188), Московской области (2478) и Санкт-Петербурге (1934). Для российской столицы - это минимальное значение с 7 июня.

Умерли 784 человек

Число умерших с диагнозом COVID-19 за минувшие 24 часа составило 784 (накануне - 719).

Больше всего летальных исходов - в Санкт-Петербурге (98) и Москве (101). При этом с начала пандемии, по данным штаба, в России с COVID-19 скончались 149 922 человека.

Между тем первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. На копию его письма на имя министра юстиции Константина Чуйченко ссылаются российские информагентства.

Рост показателей на фоне распространения "дельта"-варианта

Показатели заражений и смертей от коронавируса росли в России с начала июля, крупнейшими очагами являются Москва и Санкт-Петербург. При этом число привитых от коронавируса немногим превышало 10 процентов. Все больше регионов РФ вводят обязательную вакцинацию для ряда групп населения.

По данным директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на долю "дельта"-варианта коронавируса приходилось около 90 процентов всех выявленных в России случаев заражения.

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