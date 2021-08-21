Полиция отпустила журналистов, задержанных за пикеты у здания ФСБ

Полиция отпустила всех, за исключением одного, журналистов, которые 21 августа были задержаны за проведение у здания ФСБ в Москве одиночных пикетов в знак протеста против внесения СМИ и журналистов в реестр "иноагентов". В отделении остался лишь корреспондент RT Илья Васинин, сообщил РБК его адвокат Михаил Бирюков.
"У всех была одинаковая статья - 20.2 ч. 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования). А у Ильи восьмая часть статьи 20.2 в связи с тем, что он задержан повторно (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования, митингов). А это арестная статья, она подразумевает административный арест, поэтому его оставили (в ОВД) на ночь, - пояснил юрист.
Пикеты возле здания ФСБ
По словам задержанных журналистов, с ними обращались корректно. За пикеты у здания ФСБ, помимо Васинина, были задержаны, в числе прочих, журналистка The Bell Юлия Старостина, создательница подкаста "Норм" Дарья Черкудинова, редактор "Таких дел" Лариса Жукова и журналистка Софья Гройсман.
20 августа министерство юстиции России признало СМИ - "иностранными агентами" телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семерых журналистов. За последние четыре месяца это уже пятое расширение списка СМИ-"иноагентов". За это время в него были добавлены шесть изданий и 20 человек.
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Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель