 Полиция отпустила журналистов, задержанных за пикеты у здания ФСБ | Новости из Германии о России | DW | 22.08.2021

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Россия

Полиция отпустила журналистов, задержанных за пикеты у здания ФСБ

Освобождены почти все, в отделении остался лишь корреспондент RT Васинин. Журналисты устроили пикеты у здания ФСБ на Лубянке в знак протеста против внесения СМИ в реестр "иноагентов".

Одиночный пикет на Лубянке 21 августа. Надпись на плакате: Свободу журналистике

Одиночный пикет на Лубянке 21 августа

Полиция отпустила всех, за исключением одного, журналистов, которые 21 августа были задержаны за проведение у здания ФСБ в Москве одиночных пикетов в знак протеста против внесения СМИ и журналистов в реестр "иноагентов". В отделении остался лишь корреспондент RT Илья Васинин, сообщил РБК его адвокат Михаил Бирюков.

"У всех была одинаковая статья - 20.2 ч. 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования). А у Ильи восьмая часть статьи 20.2 в связи с тем, что он задержан повторно (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования, митингов). А это арестная статья, она подразумевает административный арест, поэтому его оставили (в ОВД) на ночь, - пояснил юрист.

Пикеты возле здания ФСБ

По словам задержанных журналистов, с ними обращались корректно. За пикеты у здания ФСБ, помимо Васинина, были задержаны, в числе прочих, журналистка The Bell Юлия Старостина, создательница подкаста "Норм" Дарья Черкудинова, редактор "Таких дел" Лариса Жукова и журналистка Софья Гройсман.

20 августа министерство юстиции России признало СМИ - "иностранными агентами" телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семерых журналистов. За последние четыре месяца это уже пятое расширение списка СМИ-"иноагентов". За это время в него были добавлены шесть изданий и 20 человек.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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