Глава дипломатии Евросоюза не увидел в России готовности к диалогу

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после поездки в Москву обвинил власти России в отсутствии готовности к диалогу. Встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым подтвердила, что "Европа и Россия двигаются в разные стороны", написал дипломат в блоге на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) в воскресенье, 7 февраля. По мнению Борреля, Россия "видит в демократических ценностях экзистенциальную угрозу".





Глава дипломатии ЕС призвал страны, входящие в Евросоюз, отреагировать на высылку троих европейских дипломатов. Объявление Москвой сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции персонами нон грата "указывает, что Россия не хочет воспользоваться шансом к более конструктивному диалогу", подчеркнул Боррель. Это не является неожиданностью, однако вызывает сожаление, считает дипломат.

Решение о том, как в дальнейшем выстраивать отношения с Россией, будет за странами Евросоюза, отметил Боррель. Он не исключил введения санкций.

"Природа вызова, стоящего перед нами, ясна. Оградить себя стенами и обращаться с призывами с этой безопасной позиции не значит сделать ЕС более защищенным", - подчеркнул дипломат. "Если мы хотим сделать будущее безопаснее, мы должны действовать решительно уже сегодня и быть готовыми идти на риски", - резюмировал Боррель.

МИД РФ удивлен позицией Борреля

В свою очередь, МИД России "с удивлением" изучил позицию Борреля. Высказывания европейского дипломата в блоге "сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", сообщили в МИД РФ информагентству ТАСС. По мнению российской стороны, Боррель "имел все возможности сразу же дать собственную оценку" своему визиту на пресс-конференции с Лавровым.

Встречи с правозащитниками и призыв освободить Навального

За время трехдневного визита в Москву глава дипломатии ЕС встретился с представителями российских правозащитных организаций и обсудил с ними протесты в стране. Кроме того, Боррель провел переговоры с главой МИД РФ Лавровым, на которых настаивал на освобождении оппозиционера Алексея Навального и расследовании его отравления. Перед отъездом европейский дипломат посетил Большой Москворецкий мост, где 27 февраля 2015 года был застрелен российский политик Борис Немцов.

Высылка дипломатов ФРГ, Польши и Швеции из России

МИД России 5 февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции. Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Позиция министерства вызвала критику Евросоюза, Великобритании и США.

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