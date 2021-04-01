 В РФ признали СМИ-″иноагентами″ телеканал ″Дождь″ и ″Важные истории″ | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2021

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Россия

В РФ признали СМИ-"иноагентами" телеканал "Дождь" и "Важные истории"

В обновленном списке Минюста РФ, кроме "Дождя" и "Важных историй", к "иноагентам" причислены еще семь журналистов. В "Дожде" о решении российских властей узнали из сообщений в СМИ.

Логотип телеканала Дождь

Министерство юстиции РФ в пятницу, 20 августа, внесло телеканал "Дождь" и издание "Важные истории", а также семерых журналистов в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Телеканал "Дождь" не уведомляли о внесении в реестр СМИ-"иноагентов", сообщил главный редактор Тихон Дзядко. По словам Дзядко, об этом он узнал из сообщений СМИ. В "Дожде" намерены обжаловать в суде решение Минюста, как "не соответствующее закону и здравому смыслу". "Телеканал "Дождь" - российское СМИ. Все 11 лет своего существования "Дождь" работает в полном соответствии с российским законодательством, все наши источники финансирования известны, потому что мы публикуем свою финансовую отчетность на нашем сайте", - написал Дзядко в своем телеграм-канале.

"Дождь" - российский круглосуточный информационный телеканал и одноименный медиахолдинг. В эфире канала выходят новостные, аналитические, дискуссионные и авторские программы, концерты, а также документальные фильмы, видео-арт. На канале широко освещались события, связанные с протестным движением в России.

"Важные истории" анонсировали выход нового расследования

"Важные истории" - зарегистрированное в Латвии интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. В сообщении в своем телеграм-канале в пятницу редакция "Важных историй" отметила, что продолжит заниматься журналистскими расследованиями, и анонсировала выход нового расследования уже на следующей неделе.

"Редакция "Важных историй", а также ее авторы, признанные "иноагентами", сообщают следующее: с момента своего основания, год назад, мы не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей. Сделали мы это для того, чтобы быть свободными", - говорится в сообщении. "А что касается самого списка иноагентов, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично", - добавили в редакции.

Кроме того, в список СМИ-"иноагентов" внесены журналист Степан Петров и шесть сотрудников "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое лауреаты Пулитцеровской премии. – Ред.), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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