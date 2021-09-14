 США и ЕС намерены сократить выбросы метана на 30% | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США и ЕС намерены сократить выбросы метана на 30%

Проект "Глобальное метановое обязательство" готовится в преддверии климатической конференции ООН, которая пройдет в ноябре в Глазго. К соглашению могут присоединиться более 20 стран.

Детектор метана измеряет выбросы в выдыхаемом коровами воздухе

Детектор метана измеряет выбросы в выдыхаемом коровами воздухе

США и Евросоюз ставят перед собой общую цель - к 2030 году как минимум на 30 процентов сократить выбросы метана (по сравнению с уровнем 2020 года). Это следует из попавшего в распоряжение журналистов проекта "Глобальное метановое обязательство" (Global Methane Pledge), сообщает во вторник, 14 сентября, агентство Reuters.

Как отмечается в документе, "короткое время жизни метана в атмосфере означает, что принятие мер сейчас может быстро снизить скорость глобального потепления". Предполагается воздействовать на основные отрасли, способствующие выбросам метана - нефтегазовую, угольную, сельское хозяйство и сектор отходов.

Проблема метана

Присоединиться к глобальной инициативе предлагается более чем 20 государствам, среди них Россия, Китай, Бразилия, Саудовская Аравия, Норвегия, Великобритания и другие. Проект, вероятно, будет представлен 17 сентября на встрече представителей стран, ответственных за наибольшее количество вредных выбросов в атмосферу.

Выбросы парникового газа метана считаются второй причиной изменения климата после углекислого газа (CO2). Проект по сокращению эмиссии метана разрабатывается в преддверии конференции ООН по изменению климата (COP26), которая пройдет в ноябре в шотландском Глазго. Изначально она была запланирована на 2020 год, но ее отложили из-за пандемии.

Климатические изменения все заметнее

Ранее, в августе, был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК), согласно которому климатические изменения во всех регионах мира будут становиться все заметнее, приводя к новым драматическим последствиям.

Меры по борьбе с изменением климата показали успех только в среднесрочной и долгосрочной перспективе: даже значительное сокращение выбросов парниковых газов в результате деятельности человека стабилизирует глобальную температуру только через 20-30 лет, говорится далее в документе.

Парижское соглашение по климату

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принимать меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Смотрите также:

  • Пожарный близ Якутска смотрит на лесной пожар

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Якутия: леса горели три месяца

    Изменение климата - это не просто рост средней температуры. Глобальное потепление ведет к разбалансировке погоды на всей планете, а это порождает самые разные природные катаклизмы. Лето-2021 было пугающе богато на такие эксцессы в разных странах, в том числе в России. Самой масштабной катастрофой стали пожары в Якутии: сухие леса из-за отсутствия дождей горели с конца мая до сентября.

  • Поливальные машины в Москве во время аномальной жары

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Москва: оранжевый уровень опасности

    Из-за глобального потепления все чаще образуются блокирующие антициклоны. Зимой они ведут к долгим морозам, летом - к жаре. Во второй половине июня в Москве температура оказалась выше нормы на 7-10 градусов и достигла 35 градусов, поэтому десять суток действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. В середине июля жара вернулась, и был установлен пятый за лето температурный рекорд.

  • Разбор мусора на пляже в Сочи после наводнения и селей 5 июля 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Сочи: два потопа за месяц

    Сочи: уборка мусора вместо пляжного отдыха. 4-5 июля в главном городе-курорте России и в части Краснодарского края из-за залповых ливней меньше чем за сутки зафиксировали месячную норму осадков. Вышедшие из берегов реки подтопили жилые дома и пансионаты, дороги пострадали от селей. Три недели спустя, 23 июля, все повторилось: еще одна месячная норма, опять наводнение и погибшие.

  • Люди на набережной Невы во время песчаной бури 15 июля 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Петербург: 8 рекордов и песчаная буря

    Аномально жаркими были первые полтора месяца лета в северной столице России: за это время в Санкт-Петербурге было установлено восемь температурных рекордов: пять в июне, оказавшемся, как и в Москве, самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и три в июле. А 15 июля в городе на Неве наблюдался такой прежде крайне редкий в этих широтах погодный феномен, как песчаная буря.

  • Одинокий велосипедист в задымленном Якутске в августе 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Якутску стало нечем дышать  

    Все лето в Восточной Сибири продолжали гореть леса, и к середине августа дым от пожаров полностью окутал Якутск. Вредная для здоровья людей задымленность оказалась настолько сильной, что 13 августа в столице и ряде районов Республики Саха (Якутия) пришлось объявлять нерабочим днем, а в местном аэропорту из-за плохой видимости отменили десятки авиарейсов.  

  • Затопленные в августе 2021 года поселки в Приамурье с воздуха

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Приамурье: не подтопление, а наводнение

    С конца июля, когда в Забайкалье после дождей обрушился мост на Транссибирской магистрали, и весь август шли официальные сообщения о "паводках" и "подтоплении" на Дальнем Востоке России. На самом деле в Приамурье из-за обильных ливней, которых так ждали на пожарах в Якутии, произошло самое настоящее наводнение. Это подтвердило решение объявить 13 августа в регионе режим ЧС федерального масштаба.

  • Густой дым от лесного пожара над трассой Пермь-Екатеринбург в августе 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Урал и Прикамье: засуха, жара, пожары

    Во второй половине августа аномальная жара пришла на Урал и Прикамье, достигнув 38 градусов. Дым от лесных пожаров дошел до Екатеринбурга, 24 августа пришлось временно перекрывать федеральную трассу в Пермь. Однако региональный режим ЧС в Свердловской области ввели еще 22 июля из-за сильной засухи. Аграрии уже тогда в полной мере почувствовали, к чему ведет изменение климата.

  • Керчь, июнь 2021 года. Наводнение и перевернутый автомобиль в потоке воды

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Керчь*: ливни после долгой засухи

    Из-за разбалансировки климата нарушается равномерное распределение осадков: в одних регионах не прекращаются дожди, другие страдают от засухи. После двух засушливых лет, резко обостривших проблемы водоснабжения, аномально сильные ливни вызвали наводнения в аннексированном Россией Крыму. За один день 17 июня в Керчи выпала двухмесячная норма осадков.

  • Завалы мусора в Ялте после наводнение 18 июня 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Ялта*: трехмесячная норма осадков

    На следующий день, 18 июня, в Ялте выпала трехмесячная норма осадков, после чего улицы и пляжи города долго расчищали от завалов. Но на этом аномальные дожди и затопления в аннексированном Крыму не закончились: 26 июня на Ялту вылилась половина месячной нормы, 4 июля город частично вновь оказался под водой, тогда как на Бахчисарайский район обрушилась двухмесячная норма.

  • Карта

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    *От редакции

    Крым - это украинская территория, аннексированная Россией. В данный момент полуостров контролируют российские власти, которые, как и жители Крыма, и российские туристы столкнулись с проблемой наводнений. Поэтому фотографии из Керчи и Ялты включены в фотогалерею о тех стихийных бедствиях, от которых пострадали россияне летом 2021 года.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:37

Жизнь после наводнения: что говорят пострадавшие немцы (06.09.2021)

Контекст

Климат, беженцы, военные миссии: чего ждать от возможного преемника Меркель

Армин Лашет, Олаф Шольц и Анналена Бербок - один из этих политиков, вероятно, сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. DW проанализировала, какие позиции по ключевым вопросам они до сих пор занимали в бундестаге.  

Повышение цен ради защиты климата? За что немцы готовы больше платить

На какие материальные жертвы и изменения в своем образе жизни согласны пойти жители Германии во имя сокращения выбросов парниковых газов, выясняли социологи Allensbach и FOM.  

Комментарий: Европе никто не должен диктовать энергетическую политику

Резкая критика США в адрес "Северного потока-2" вызывает мало доверия. Вашингтон прежде всего интересуют собственные экономические интересы, уверен бывший министр экологии ФРГ Юрген Триттин.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ветроэнергетика в Германии: почему стали строить меньше ветряков (09.07.2021)  

Доклад ООН про изменение климата: худшее - впереди (10.08.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Договорились договориться. Что не так с программами интеграции Беларуси и РФ  

Год после хоровода в Бресте: как власти мстят участникам акции  

Меркель считает вступление балканских стран в ЕС абсолютно необходимым  