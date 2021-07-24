Климат, беженцы, военные миссии: чего ждать от возможного преемника Меркель

В сентябре 2021 года в Германии сменится не только состав бундестага, но и глава правительства. Однако же проблемы миграции, борьба с изменением климата и участие бундесвера в международных военных операциях, скорее всего, останутся теми ключевыми вопросами, с которыми новому канцлеру и его кабинету придется столкнуться после прихода к власти.

Используя открытые данные по статистике поименного голосования депутатов бундестага, DW разобралась, какие инициативы в этой области поддерживали в последние годы возможные преемники Меркель: кандидат от блока ХДС/ХСС и нынешний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet, ), кандидат социал-демократов и действующий министр финансов, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и сопредседательница партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Ангела Меркель: неоднозначное отношение к миграции

Весь мир стал свидетелем того, как Меркель в 2015 году приняла решение открыть границы Германии для сотен тысяч беженцев, застрявших в Венгрии. И все же позиция действующего канцлера по вопросам, касающимся миграции и беженцев, далеко не однозначна.

Менее чем в четверти случаев от общего числа голосований с ее участием глава правительства ФРГ поддерживала законопроекты в пользу более открытой миграционной политики. В то же время возглавляемая Меркель правящая коалиция отклонила запрет на депортацию сирийских беженцев, которого добивалась партия "зеленых" в 2011 году, а в 2019 году поддержала инициативу по признанию Алжира, Марокко, Туниса и Грузии безопасными странами происхождения.

По мнению эксперта в области эмпирических исследований политики, профессора университета в Бамберге Ульриха Зиберера (Ulrich Sieberer), в подобных ситуациях решающую роль играл политический расчет.

Находящиеся в оппозиции партии могут выступить в парламенте с той или иной инициативой, однако у их законопроектов нет шанса быть принятыми без поддержки правящей коалиции, объясняет эксперт в интервью DW. Их цель - продемонстрировать избирателю свою позицию и поставить правительство в невыгодное положение, заставляя его время от времени отклонять популярные в обществе предложения, поясняет он.

Оппозиция и правящая коалиция в Германии

С такой дилеммой уже не раз сталкивалась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Будучи партнером ХДС/ХСС по правящей коалиции, партия нередко слышит обвинения в том, что она голосует против собственных убеждений.

Лагерь для беженцев Мориа в Греции после пожара, сентябрь 2020 года

Не исключено, что именно в такой ситуации после выборов окажутся и "зеленые". Будучи в оппозиции, они не раз выступали с инициативами, которые правящие партии считали "чрезмерными". Например, с требованием принять в Германии еще больше просителей убежища, как в марте 2020 года, когда партия высказалась за переселение в ФРГ 5000 обитателей переполненных лагерей для беженцев в Греции.

Однако если предпочтения немцев не изменятся - а, судя по опросам, в данный момент партию Олафа Шольца на выборах готовы поддержать лишь чуть более 20 процентов избирателей, - то "зеленые" вполне могут войти в новое правительство Германии вместе с блоком ХДС/ХСС. И тогда им придется выносить на обсуждение парламента только те инициативы, которые смогут получить поддержку их партера по коалиции, уверен профессор Зиберер.

Позиция Лашета и Шольца по мигрантам

Данных о том, как голосовали по вопросам миграции Армин Лашет и Олаф Шольц, довольно мало. После пожара в греческом лагере для беженцев Мориа в 2020 году Шольц публично поддержал идею принять в Германии больше беженцев оттуда. В то же время в ходе миграционного кризиса в 2015 и 2016 годахон призывал усилить европейское сотрудничество в этой области, ускорить процесс рассмотрения прошений об убежище и депортацию тех, кому в нем было отказано, а также ужесточить контроль на границах ЕС.

Что касается Армина Лашета, то в открытом доступе есть только два результата его голосования в бундестаге по вопросам миграции. Бывший министр по вопросам интеграции земли Северный Рейн - Вестфалия известен как непреклонный сторонник мультикультурного общества. В 2015 году он, несмотря на критику, поддержал решение Меркель принять беженцев. Однако

после того как позиция Меркель по этому вопросу стала жестче, взгляды Лашета изменились в том же направлении.

Избирательная поддержка миссий бундесвера за границей

В настоящее время немецкие солдаты участвуют в 12 вооруженных миссиях по всему миру. Правительство Германии принимает решение о поддержке таких миссий, однако одобрить такой шаг должен бундестаг.

Находясь в оппозиции, партия "зеленых" поддержала лишь несколько подобных операций. Следуя линии партии, Анналена Бербок всегда голосовала против военного участия Германии в операции НАТО Sea Guardian, направленной на обеспечение безопасности Средиземноморского региона, а также против миссий бундесвера в Ираке и Сирии. В то же время "зеленые" были готовы задействовать бундесвер в операциях на севере Африки и в Ливане.

Защита климата - главная тема "зеленых"

Защита окружающей среды - ключевая тема "зеленых". За время работы Бербок в бундестаге ее партия предлагала целый ряд законопроектов в этой области, например, о полном запрете фрекинга или об отказе от бурого угля к 2022 году. При этом многие из подобных инициатив по причинам, которые объяснил выше профессор Ульрих Зиберер, изначально не имели шанса на успех.

Армин Лашет избегает категоричных высказываний в пользу защиты климата

Примечательно, что последовательное отклонение инициатив оппозиции по защите климата негативно отразилось на статистике голосования Меркель в этой области. И все же: более половины подобных законопроектов действующий канцлер и ее правящая коалиция поддержали. Кроме прочего, были согласованы программа правительства по защите климата до 2030 года и повышение НДС на авиабилеты. С другой стороны, Меркель и ее партия в 2012 году проголосовали за отмену государственных субсидий на установку солнечных батарей.

Что касается Армина Лашета и Олафа Шольца, то данных о том, как они голосовали в бундестаге по законопроектам, связанным с защитой климата, сравнительно мало.

Известно, что Лашет не поддержал ряд законопроектов, направленных на охрану животных и защиту климата. При этом, выступая публично, политик, как правило, избегает категоричных высказываний на подобные темы. В земле Северный Рейн - Вестфалия, правительство которой он возглавляет, добыча угля по-прежнему играет важную роль. Поэтому каждый раз, когда речь заходит о защите климата, Лашет подчеркивает важность промышленности и экономических аспектов.

"Зеленые" и правящая коалиция

Законопроекты, связанные с расширением сотрудничества Германии с другими странами-членами ЕС, как правило, выносятся на обсуждение партиями из правящей коалиции и благодаря этому получают поддержку большинства депутатов.

"Зеленые" разрабатывают мало инициатив в этой области, но поддерживают блок ХДС/ХСС и СДПГ. Так было, в частности, с законопроектами об оказании финансовой помощи Греции, о начале переговоров с Албанией об ассоциированном соглашении с ЕС, а также о пакете помощи членам Евросоюза, особенно пострадавшим от пандемии коронавируса.

С точки зрения Ульриха Зиберера, такая стратегия "зеленых" может говорить о том, что партия уже начала готовиться к возможному участию в правящей коалиции. "Нельзя же постоянно выступать против тех, вместе с кем ты в будущем собираешься находиться у власти", - резюмирует он.

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