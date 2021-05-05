 Кандидат в канцлеры от ХДС поддержал курс Меркель в отношении России | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 19.05.2021

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Германия

Кандидат в канцлеры от ХДС поддержал курс Меркель в отношении России

Армин Лашет - возможный преемник Меркель на посту канцлера Германии - заявил, что не стал бы ничего менять в немецкой политике в отношении России и подходе Берлина к проекту "Северный поток-2".

Армин Лашет выступает в Фонде Конрада Аденауэра

19 мая Армин Лашет выступил в Фонде Конрада Аденауэра

Россия может быть партнером в вопросах обеспечения безопасности Европы, но если она нарушает международные правила, России надо указать на границы дозволенного. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet), выдвинутый правящим в Германии Христианско-демократическим союзом (ХДС) кандидатом в канцлеры Германии. Выборы в бундестаг, от исхода которых зависит, кто станет преемником Ангелы Меркель (Angela Merkel), пройдут 26 сентября.

19 мая Лашет выступил с по сути дела своей первой программной внешнеполитической речью на конференции близкого к ХДС Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) и ответил на вопросы, в том числе, корреспондента DW.

Китай - одна из причин "смены эпох"

Текущую внешнеполитическую ситуацию Армин Лашет охарактеризовал как "смену эпох". Причиной, по его словам, стали несколько факторов. Важнейший среди них - возросшая роль Китая на мировой арене, в котором Лашет видит партнера, экономического конкурента, но и соперника в том, что касается представлений о демократии, ценностях и правах человека.

На заводе VW в Цвикау

Немецкий автопром ощущает острый дефицит электронных комплектующих

К "смене эпох", по словам кандидата немецких консерваторов в канцлеры, привели также новые технологии, которые кардинальным образом изменили не только жизнь людей, но и мировую политику. "Компьютерные чипы способны неожиданно превратиться из массового товара в стратегический ресурс," - привел пример Лашет, напомнив о том, что из-за дефицита специальных микросхем простаивают мощности немецкого автопрома - главного локомотива экспорта Германии.

Еще один фактор, характеризующий текущий момент, - пренебрежение международным правом, сказал Лашет, явно имея в виду аннексию Крыма Россией, а также, продолжал он, "популистские течения не только в авторитарных, автократических странах, но и в западных демократиях, что ставит под вопрос основополагающие принципы, которые мы всегда отстаивали".

Минские соглашения "позволили избежать большой войны"

Отвечая на вопрос корреспондента DW о политике в отношении России, Армин Лашет сообщил, что не стал бы ничего менять в том курсе, который проводила и проводит канцлер Ангела Меркель и Евросоюз.

Украинский военнослужащий на передовой позиции

Лашет: Минские соглашения позволили избежать большой войны

По его словам, в свое время благодаря германо-французской инициативе в Минске был намечен "очень хороший путь выхода из военной напряженности" на востоке Украины. Минские соглашения "позволили избежать там большого конфликта, большой войны", заявил Лашет и призвал Россию соблюдать обязательства, которые она взяла на себя в рамках "нормандского формата".

Лашет: "Северный поток-2" нужен

Разделяет Армин Лашет и подход действующего правительства Германии к проекту "Северный поток-2". Выступая на мюнхенской конференции по безопасности, сказал он, Ангела Меркель ответила на главный вопрос, заявив, что по молекуле газа нельзя определить, каким путем она попала в Германию - сухопутным через Украину или по дну Балтийского моря. А учитывая предстоящий отказ от использования бурого и каменного угля для выработки электроэнергии и атомных электростанций, Лашет видит в ближайшие годы повышение спроса на газ.

Как и Меркель, Лашет указывает вместе с тем на геостратегическое измерение "Северного потока-2" и последствия реализации этого проекта для Украины. Он считает, что Германия должна помочь Украине получить международно-правовые гарантии обеспечения ее энергетической безопасности.

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    Автор: Андрей Гурков


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