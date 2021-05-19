 Глава МИД ФРГ приветствует отказ США от санкций против Nord Stream 2 | Новости из Германии о Германии | DW | 19.05.2021

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Германия

Глава МИД ФРГ приветствует отказ США от санкций против Nord Stream 2

США высоко ценят Германию как партнера, заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. Своим решением не вводить санкции против Nord Stream 2 США подтвердили это, считает он.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) назвал шагом навстречу Германии решение США не вводить санкции против компании-оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора - гражданина ФРГ Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). "Мы рассматриваем это решение как дань уважения тем исключительно хорошим отношениям, которые сложились с администрацией Байдена", - сказал он на пресс-конференции в Берлине в среду, 19 мая, отвечая на вопрос DW.

"Мы рассматриваем это как шаг нам навстречу. Нам очень ясно дали понять позицию Вашингтона, причем не только в администрации, но и в Конгрессе. Если оценивать дело с точки зрения того, что нам предрекали, то мы рассматриваем решения, которые были приняты в Вашингтоне, как свидетельство того, что Германия является важным для США партнером, на которого можно рассчитывать в будущем, а также как готовность и впредь обсуждать  имеющиеся проблемы максимально конструктивно", - сказал Хайко Мас.

Германский министр сообщил, что Берлин намерен использовать время, которое остается до представления очередного отчета, для обсуждения вместе с партнерами в Вашингтоне вопроса о том, в чем заключаются наиболее проблемные части проекта "Северный поток - 2". "Прежде всего, это касается тех, кто видит в данном проекте для себя особую угрозу, это в первую очередь Украина", - отметил Мас. Он назвал "Северный поток - 2" единственной темой, по которой между Берлином и Вашингтоном существуют фундаментальные разногласия.

Критика в Конгрессе

Ранее ряд республиканцев резко раскритиковали решение администрации Байдена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG и директора компании Маттиаса Варнига. "Северный поток - 2" является "не просто коммерческим проектом, способным обострить отношения с Берлином", а примером "зловредного влияния России", который "угрожает усилить энергетическую зависимость Европы от Москвы, сделать Украину более уязвимой перед российской агрессией и наполнить путинские чемоданы миллиардами долларов", заявил член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл МакКол.

Со своей стороны сенатор от штата Небраска Бенджамин Сасс обвинил Байдена в намерении "дать Путину, его режиму и друзьям стратегический рычаг влияния в Европе". Он напомнил о том, что Байден всего несколько недель назад назвал российского президента "убийцей". По словам Сасса, США допустят стратегическую ошибку, если разрешат завершить укладку труб газопровода.

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  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

    4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


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