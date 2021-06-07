 Преемники Меркель: как наводнение в ФРГ влияет на предвыборную кампанию | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 24.07.2021

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Германия

Преемники Меркель: как наводнение в ФРГ влияет на предвыборную кампанию

Избирательная кампания на фоне стихийного бедствия: кто в плюсе, кто в минусе? DW о том, как отразится кризисный менеджмент политиков на результатах сентябрьских выборов в бундестаг.

Ангела Меркель рассматривает разрушения, оставленные стихией в Бад-Мюнстерайфеле

Ангела Меркель в Бад-Мюнстерайфеле

Ангела Меркель (Angela Merkel) осматривает оставленные разбушевавшейся стихией завалы. 20 июля федерального канцлера провели по разрушенному наводнением историческому центру старинного города Бад-Мюнстерайфель. Она никуда не торопилась и была заметно тронута увиденным. Это засвидетельствовали кадры, которые многие телеканалы транслировали в прямом эфире.

По словам канцлера, некогда идиллический город в Северном Рейне - Вестфалии "пострадал столь тяжело, что пропадает дар речи". Перед тем как уехать, Меркель, все еще занимающая пост канцлера, заверила мэра, что хотела бы вскоре снова посетить город, даже если она тогда больше уже не будет главой правительства ФРГ.

Такие визиты в районы стихийных бедствий, рассказала DW политолог Урсула Мюнх (Ursula Münch), всегда были для политиков "прогулкой по тонкому льду". "Если вы являетесь членом правительства и не предпринимаете их, то вас обвинят в отсутствии интереса и сочувствия", - объясняет директор Академии политического образования Тутцинг. Но, с другой стороны, очень быстро в обществе начинают звучать обвинения в том, что все это лишь в рамках "предвыборной кампании". Ангелу Меркель в этом нельзя упрекнуть. Она больше не баллотируется.

Кто получает преимущество в кризисной ситуации

Все они побывали в затопленных районах Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна - Вестфалии: федеральный президент, канцлер, три претендента на пост главы правительства, министры и руководители федеральных земель. Кризисы считаются временем тех, кто принимает решения, политических лидеров и людей из исполнительной власти.

Олаф Шольц, Армин Лашет и Анналена Бербок - кандидаты в канцлеры Германии

Олаф Шольц, Армин Лашет и Анналена Бербок - кандидаты в канцлеры Германии

У кандидата в канцлеры от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналены Бербок (Annalena Baerbock), помимо неудачного старта избирательной кампании, еще и еще один серьезный недостаток: у нее нет и не было никакой государственной должности, как у ее соперника Армина Лашета (Armin Laschet), представляющего блок ХДС/ХСС, или Олафа Шольца (Olaf Scholz), кандидата в канцлеры от СДПГ. Оба они побывали в пострадавших от наводнения районах в шумном сопровождении СМИ.

В такие кризисные моменты правящие партии имеют явный "институциональный бонус", пояснил DW политолог Геро Нойгебауэр (Gero Neugebauer). "Те, кто действуют как государственные служащие, имеют преимущество", - добавил он. Бербок также побывала в зоне стихийного бедствия, но фотографий этого визита нет. По желанию Бербок ее поездка была абсолютно непубличной.

Неоднозначные перспективы

Итак, можно говорить о явном преимуществе Армина Лашета, влиятельного председателя ХДС и главы правительства сильно пострадавшей от наводнения земли Северный Рейн - Вестфалия? Или в вопросах кризисного менеджмента в общественном мнении лидирует Олаф Шольц? Кандидат от СДПГ, как министр финансов, несет ответственность за финансирование восстановительных работ. Он распределяет десятки миллионов евро, направляемых на помощь испытавшим удар стихии регионам.

Бундесвер пришел на помощь жителям Эрфтштадта

Бундесвер пришел на помощь жителям Эрфтштадта

Это далеко не так. Журнал Der Spiegel поручил компании Civey, занимающейся изучением общественного мнения, провести опрос на тему: кто в качестве канцлера будет решительнее всего настроен на борьбу с изменением климата? Лидером оказалась Анналена Бербок. 56% опрошенных считают ее наиболее компетентной в вопросах климатических изменений. За ней с 35% идет Олаф Шольц. Армин Лашет отстает от конкурентов (только 26%).

В этом нет ничего удивительного, единодушны в своем мнении политолог Урсула Мюнх и ее коллега Геро Нойгебауэр из Свободного университета Берлина. Последний обращает внимание на немецкую особенность. "Мы выбираем партии, а не людей", - указал он. Анналена Баербок представляет партию, которая "регулярно занимает первое место, когда вы спрашиваете, какая партия наиболее компетентна в решении климатических проблем". Политика в области климата "на все 100 процентов" является темой "зеленых", соглашается политолог Урсула Мюнх.

Прокол Лашета

Лашет улыбается, стоя за спиной президента ФРГ

Лашет "вел себя неадекватно", считает политолог Урсула Мюнх.

Тот факт, что Армин Лашет в данном случае отстает в опросах общественного мнения, также может быть следствием бестактности, допущенной им неделю назад. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) посещает пострадавший от наводнения город Эрфтштадт недалеко от Кельна. Разрушения, отчаяние, скорбь и слова сочувствия главы государства.

На заднем плане в группе доверенных лиц стоит глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. И смеется, в то время как федеральный президент выражает свою озабоченность и личную обеспокоенность ситуацией. Позже Лашет принес извинения за свое неуместное поведение.

По мнению Урсулу Мюнх, Лашет должен был понимать, что эти кадры станут достоянием общественности. Хотя бы потому, что политики находятся под "постоянным наблюдением вездесущих камер современных смартфонов". Лашет "вел себя неадекватно", считает Мюнх.

У избирателей короткая память

Фотографии последствий разрушительного наводнения останутся навсегда, а завалы не будут расчищены до 26 сентября, дня выборов в бундестаг. Но действительно ли эти образы могут иметь столько долговременное влияние на поведение избирателей?

Политологи единодушны: нет. "Я не думаю, что это сильно повлияет на решения о голосовании", - делится Геро Нойгебауэр. Урсула Мюнх, в свою очередь, отмечает, что до выборов еще больше двух месяцев и что у немцев зачастую формирование политических взглядов зависит от сиюминутного настроения. "Мы очень быстро все забываем!", - уверена она.

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Смотреть видео 02:47

Кто и как помогает в Германии пострадавшим в зоне бедствия

 

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