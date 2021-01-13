 Суд: Закон ФРГ о защите климата частично противоречит конституции | Новости из Германии о Германии | DW | 29.04.2021

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Германия

Суд: Закон ФРГ о защите климата частично противоречит конституции

Федеральный конституционный суд в Карлсруэ обязал до конца 2022 года внести необходимые изменения в закон о климате. Поборники защиты климата назвали постановление КС прорывным.

Выхлопные газы

Федеральный закон о защите климата частично противоречит Основному закону Германии и потому должен быть исправлен до конца 2022 года, постановил в четверг, 29 апреля, Федеральный конституционный суд (ФКС) ФРГ в Карлсруэ. По его заключению, закон в его нынешнем виде четко не указывает, как именно должно быть обеспечено сокращение выброса двуокиси углерода в атмосферу с 2031 по 2050 годы.

Исковое заявление было подано преимущественно молодыми активистами при поддержке экологических организаций. Представитель движения Fridays for Future Луиза Нойбайэр (Luisa Neubauer) назвала постановление суда в Карлсруэ прорывным и судьбоносным. "Это непостижимо замечательный день для многих. Защита климата - это основное право человека. По мнению ФКС, федеральный закон о защите климата недостаточно жесткий", - сказала она.

Согласно закону о защите климата, принятому в ФРГ в 2019 году, объем выброса двуокиси углерода к 2030 году должен быть сокращен не менее чем на 55 процентов по сравнению с показателем 1990 года. Для различных секторов экономики, таких как энергетика, транспорт, строительство и сельское хозяйство, установлены максимально допустимые объемы выброса. К 2050 году Германия должна достичь полной климатической нейтральности, то есть не производить никаких "парниковых газов" в чистом остатке.

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  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

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  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


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