Суд: Закон ФРГ о защите климата частично противоречит конституции

Федеральный закон о защите климата частично противоречит Основному закону Германии и потому должен быть исправлен до конца 2022 года, постановил в четверг, 29 апреля, Федеральный конституционный суд (ФКС) ФРГ в Карлсруэ. По его заключению, закон в его нынешнем виде четко не указывает, как именно должно быть обеспечено сокращение выброса двуокиси углерода в атмосферу с 2031 по 2050 годы.

Исковое заявление было подано преимущественно молодыми активистами при поддержке экологических организаций. Представитель движения Fridays for Future Луиза Нойбайэр (Luisa Neubauer) назвала постановление суда в Карлсруэ прорывным и судьбоносным. "Это непостижимо замечательный день для многих. Защита климата - это основное право человека. По мнению ФКС, федеральный закон о защите климата недостаточно жесткий", - сказала она.

Согласно закону о защите климата, принятому в ФРГ в 2019 году, объем выброса двуокиси углерода к 2030 году должен быть сокращен не менее чем на 55 процентов по сравнению с показателем 1990 года. Для различных секторов экономики, таких как энергетика, транспорт, строительство и сельское хозяйство, установлены максимально допустимые объемы выброса. К 2050 году Германия должна достичь полной климатической нейтральности, то есть не производить никаких "парниковых газов" в чистом остатке.

Смотрите также: