Экоактивисты в ФРГ грозят судами трем автопроизводителям

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Greenpeace требуют от автопроизводителей Volkswagen (VW), Mercedes-Benz и BMW, а также от немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea "значительно" ускорить свою экологическую трансформацию. В претензии, обнародованной в пятницу, 3 сентября, установлен крайний срок, к которому адресаты должны выпустить обязательные к исполнению директивы с разъяснением, как именно они намерены снизить объем выброса парниковых газов.
Активисты дают время автоконцернам до конца октября, а Wintershall Dea - до 20 сентября. В противном случае подготовленные иски будут отправлены в суд. Истцами выступают управляющие директора организаций, а также немецкая активистка движения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future) Клара Майер (Clara Mayer). Заявители требуют от автоконцернов до 2030 года отказаться от двигателей внутреннего сгорания, а от Wintershall Dea - отказа до 2026 года от освоения новых месторождений нефти и газа.
VW получает "огромную прибыль", производя транспорт, наносящий урон климату, отметила Майер. "Мы уже видим, как климатический кризис влияет на Германию", - добавила активистка Fridays for Future. По ее словам, основные права подрастающего поколения находятся под угрозой. А BMW и Mercedes-Benz на протяжении более двух десятилетий нарушали все данные ими обязательства по защите климата, сосредоточившись на "грязных дизельных и прожорливых бензиновых двигателях", отметил глава DUH Юрген Реш (Jürgen Resch).
В BMW и VW напомнили о Парижском соглашении по климату
Автомобильные предприятия не оставили жалобы без внимания. В Mercedes-Benz уже взят курс на климатическую нейтральность, заявил концерн Daimler, которому принадлежит бренд. В случае иска компания будет защищаться всеми доступными правовыми инструментами, подчеркнули в концерне.
Представители BMW особо выделили приверженность фирмы цели не допустить глобального роста температуры в текущем столетии выше 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. BMW является пионером в борьбе с изменением климата, подчеркнули в компании.
А в Volkswagen указали, что концерн еще в 2018-м выразил отчетливую приверженность целям Парижского соглашения по климату. Кроме того, VW вложил миллиарды евро в развитие электромобилей, отметили в Вольфсбурге. Анонсированный экоактивистами иск против единичного предприятия "не является соразмерным средством решения важных вызовов, стоящих перед обществом", считают в Volkswagen.
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Поддержка энергосберегающего жилья
Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.
Автор: Андрей Гурков