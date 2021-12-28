 Американские танкеры с газом меняют курс на Европу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Американские танкеры с газом меняют курс на Европу

За рождественский уикенд число американских танкеров с СПГ, сменивших азиатский курс на европейский, увеличилось с 15 до 20. Причина: резкий рост спотовых цен на природный газ.

Танкер со сжиженным газом

Танкер со сжиженным газом

Количество направляющихся в Европу американских танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) увеличилось на одну треть за прошедший рождественский уикенд, сообщает вечером в понедельник, 27 декабря, агентство Bloomberg. Если накануне Сочельника в европейском направлении шло 15 судов, то в начале недели их стало уже 20.

По данным агентства, еще 14 танкеров с грузом СПГ готовы взять тот же курс, если поступит информация о соответствующих заказах.

Американские танкеры сменили курс на Европу

Ранее, 22 декабря, издание Financial Times сообщало, что американские танкеры с газом, двигавшиеся в Азию, стали менять направление на Европу в связи с тем, что резко выросшие там цены на голубое топливо превысили азиатские. Спотовые цены (т.е. при условии немедленной поставки и оплаты. - Ред.) в Европе достигли примерно 48,5 доллара (около 43 евро) за 1 миллион британских тепловых единиц (БТЕ), а в азиатском регионе они составляли 41 доллар (около 36 евро) за 1 млн БТЕ.

Спотовые цены пробили потолок в 2000 долларов

Накануне, 21 декабря, спотовая цена на газ в Европе по январским фьючерсам впервые превысила 2000 долларов (примерно 1770 евро) за тысячу кубометров, что стало абсолютным рекордом за всю историю торгов. Вскоре после этого цена достигла отметки в 2200 долларов (около 1943 евро).

В свою очередь, Украина обвинила "Газпром" в газовом шантаже Европы из-за отказа увеличить транзит газа, хотя она и располагает дополнительными транзитными мощностями. 20 декабря глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал в Facebook, что таким образом Россия пытается добиться ускорения сертификации спорного германо-российского газопровода "Северный поток - 2".

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:29

Немецкие эксперты о дефиците газа в Германии и политических играх Кремля (22.12.2021)

Контекст

Комментарий: "Северный поток - 2" можно строить, но строить не получается

Оператор газопровода отложил работы на неопределенный срок, хотя все разрешения получены. Из-за выборов в ФРГ у "Газпрома" закрывается окно возможностей, считает Андрей Гурков.  

Комментарий: Два "Северных потока" - два символа принципиально разных эпох

Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.  

Комментарий: Германия пока просто игнорирует шантаж "Газпрома"

Российская спецоперация по принуждению европейцев к безоговорочному признанию "Северного потока - 2" не задалась - потребители газа ее даже не заметили, считает Андрей Гурков.  

Реклама

Самые читаемые

Осторожно, Европа закрывается: в 2022-й год - с ограничениями  

В Германии вступают в силу более жесткие коронавирусные ограничения  

В центре Москвы погиб националист Егор Просвирнин  