 Путин отверг обвинения ЕС и Украины в адрес ″Газпрома″ | Новости из Германии о России | DW | 23.12.2021

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Россия

Путин отверг обвинения ЕС и Украины в адрес "Газпрома"

Российский лидер назвал неправдой то, что действия "Газпрома" привели к рекордному росту цен на газ в Европе.

Президент России Владимир Путин

Президент РФ  Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, в Москве назвал неправдой обвинения Евросоюза и Украины в адрес"Газпрома" в том, что действия российского госконцерна, ограничивающего поставки газа в Европу, привели к рекордному росту цен на газ.

Жалобу на то, что "Газпромом" злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке газа в Еврокомиссию уже направилакомпания "Нафтогаз Украины". Она указала, что "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, а также лимитирует дополнительные поставки от других компаний. "Нафтогаз" ходатайствует о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

"Никакой здесь правды нет", - заявил Путин. По его утверждению, "Газпром" не только выполняет поставки газа своим клиентам по действующим контрактам, но даже увеличил его подачу, в частности, в Германию, которая является крупнейшим получателем этого энергоносителя из России, а также в Италию.

Путин: Европейцы сами виноваты в росте цен

В росте цен на спотовых рынках президент РФ обвинил самих европейцев, которые, по его словам, уповали на то, что цены отрегулирует рынок. "Вот он и отрегулировал", - сказал Путин, подчеркнув, что цены на газ по долговременным контрактам сейчас в разы ниже спотовых.

Напомним, что спотовые цены на природный газ в Европе 21 декабря вышли на исторический максимум, впервые превысив отметку 2000 долларов (1770 евро) за тысячу кубометров. Многие связывают это с тем, что "Газпром" остановил прокачку газа по газопроводу "Ямал-Европа". 

Однако Путин объяснил это отсутствием заявок от европейских покупателей газа. Более того, президент РФ заявил, что Германия, переведя газопровод в реверсный режим, перекачивает дополнительные объемы газа, полученные от "Газпрома", в Польшу, откуда, как полагает Путин, его могут переправлять дальше - в Украину.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 14:24

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