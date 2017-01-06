На Германию надвигаются два мощных урагана

Во многих регионах Германии в ближайшие часы ожидаются ураганные порывы ветра. Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) выдала штормовое предупреждение с вечера 16 февраля до вечера 17 февраля, касающееся, в основном, западных и северных регионов страны. Ураганные порывы ветра могут достигать скорости 120 километров в час. "Непогода начнется на северо-западе, а затем двинется на юго-восток примерно до центра Германии", - пояснил метеоролог DWD Адриан Лизер (Adrian Lyser) агентству dpa.

Руководство компании Deutsche Bahn информирует о возможных задержках и сбоях в движении поездов. Власти призывают к осторожности из-за поваленных деревьев. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия принято решение из-за штормового предупреждения 17 февраля прекратить занятия в школах. Закрываются зоопарки в Берлине, Вуппертале и Магдебурге. Меры безопасности принимаются и на юге Германии.

Федеральное управление по морскому судоходству и гидрографии (BSH) предупредило об опасности штормового нагона в ночь на 17 февраля на побережье Северного моря. В Гамбурге, в частности, уровень воды может превысить обычные отметки на 1,5 - 2 метра.

Один циклон на смену другому

По данным DWD, начиная с середины дня 17 февраля, циклон с названием "Иления" ослабеет, однако передышка, скорее всего, будет короткой. Уже в полдень 18 февраля Германии может достичь ураганный циклон "Зейнеп" с британских островов, который принесет с собой сильные порывы ветра и проливные дожди.

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