 На Германию надвигаются два мощных урагана | Новости из Германии о Германии | DW | 16.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

На Германию надвигаются два мощных урагана

Немецкая метеорологическая служба выдала штормовое предупреждение, касающееся, в основном, западных и северных регионов страны. Следом за циклоном "Иления" на Германию может обрушиться циклон "Зейнеп".

Подтопление в Гамбурге (Фото из архива)

Подтопление в Гамбурге (Фото из архива)

Во многих регионах Германии в ближайшие часы ожидаются ураганные порывы ветра. Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) выдала штормовое предупреждение с вечера 16 февраля до вечера 17 февраля, касающееся, в основном, западных и северных регионов страны. Ураганные порывы ветра могут достигать скорости 120 километров в час. "Непогода начнется на северо-западе, а затем двинется на юго-восток примерно до центра Германии", - пояснил метеоролог DWD Адриан Лизер (Adrian Lyser) агентству dpa.

Руководство компании Deutsche Bahn информирует о возможных задержках и сбоях в движении поездов. Власти призывают к осторожности из-за поваленных деревьев. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия принято решение из-за штормового предупреждения 17 февраля прекратить занятия в школах. Закрываются зоопарки в Берлине, Вуппертале и Магдебурге. Меры безопасности принимаются и на юге Германии.

Федеральное управление по морскому судоходству и гидрографии (BSH) предупредило об опасности штормового нагона в ночь на 17 февраля на побережье Северного моря. В Гамбурге, в частности, уровень воды может превысить обычные отметки на 1,5 - 2 метра.

Один циклон на смену другому

По данным DWD, начиная с середины дня 17 февраля, циклон с названием "Иления" ослабеет, однако передышка, скорее всего, будет короткой. Уже в полдень 18 февраля Германии может достичь ураганный циклон "Зейнеп" с британских островов, который принесет с собой сильные порывы ветра и проливные дожди.

Смотрите также:

  • Тайфун Хайян

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тайфун "Хайян"

    Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.

  • Ураган

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тропические циклоны

    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

  • График

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

  • Глаз бури

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Глаз бури

    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

  • Последствия

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


Смотреть видео 00:45

Шторм и наводнения на севере Германии (06.01.2017)

Аудио- и видеофайлы по теме

Шокирующие кадры наводнения в Германии: местные жители не верят своим глазам (16.07.2021)  

По Сардинии прошелся разрушительный ураган, есть погибшие  

Реклама

Самые читаемые

Что Шольц сказал в Москве о Донбассе, Навальном, Шрёдере и "Мемориале"  

Германия резко увеличила импорт из России и других стран бывшего СССР  

ВОЗ сообщила о резком снижении числа заражений коронавирусом  