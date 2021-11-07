Сумма ущерба от наводнения в Германии превысила 29 млрд евро

Сумма ущерба от разрушительного наводнения, обрушившегося на запад Германии в июле 2021 года, составляет рекордные 29,2 млрд евро. Как пишут газеты медиагруппы Funke в воскресенье, 7 ноября, именно такая величина фигурировала в направленной в Еврокомиссию заявке правительства ФРГ о получении финансовой помощи из фонда солидарности ЕС на ликвидацию последствий природных катастроф.

Эта сумма в разы больше, чем ущерб от наводнений, случавшихся в Германии в 2002 и 2013 годах, указывают журналисты. Более половины всех убытков, причиненных стихией в 2021 году, приходятся на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, 40 процентов - на землю Северный Рейн - Вестфалия. Оставшаяся сумма необходима для компенсации разрушений в Баварии и Саксонии.

Кто претендует на помощь из фонда солидарности ЕС

Наряду с Германией, за помощью из фонда солидарности ЕС обратились Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Австрия. Все эти заявки теперь предстоит проверить Еврокомиссии. При этом, судя по всему, общий объем убытков во много раз превосходит объем фонда. До сих пор в нем содержалось ежегодно 1,3 млрд евро, причем часть этой суммы предназначалась для экстренных выплат третьим странам.

Одна только Германия, учитывая актуальную оценку ущерба, могла бы претендовать на получение 1,5 млрд евро. Между тем, по данным агентства dpa, из свободных средств в этом году у фонда имеется только 40,7 млн евро. Остальные деньги уже были потрачены.

Из-за ливней, вызванных циклоном "Бернд" в Европе в середине июля, многие реки, в первую очередь, на территории федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия, вышли из берегов. В результате наводнения в земле Райнланд-Пфальц погибли 133 человека, а в земле Северный Рейн - Вестфалия - 48 человек.

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