Бундесбанк отмывает более 50 млн евро после наводнения

По данным Немецкого федерального банка (бундесбанк), после катастрофического наводнения в западных землях Германии в финансовый институт поступило более 51 миллиона евро в виде загрязненных банкнот. Об этом в среду, 1 сентября, заявил глава бундесбанка Йоханнес Берман (Johannes Beermann).

Сотрудник Немецкого федерального банка пересчитывает загрязненные купюры

Специалисты банка очищают купюры от ила, бензина и следов канализации, удостоверяются в их подлинности и бесплатно обменивают их на новые купюры. "Очистка купюр должна происходить как можно быстрее, до того, как они слипнутся и станут твердыми, как бетон", - отметил Берман.

Для обмена денег необходимы два условия: купюра должна быть подлинной и от нее должна сохраниться половина "и еще маленький кусочек", как это сформулировал Берман. По его словам, эксперты пресекают попытки обмена загрязненных фальшивых купюр.

Разрушительное наводнение на западе Германии

С 12 по 15 июля в результате циклона "Бернд" в различных регионах Западной Европы шли сильные и затяжные ливни. Они стали причиной разрушительных наводнений в немецких федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Бавария и Саксония, а также в нескольких регионах Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

По последним данным, только в Германии из-за природной стихии погибли более 180 человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

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