 В Ахенском соборе почтили память жертв наводнения | Новости из Германии о Германии | DW | 28.08.2021

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Германия

В Ахенском соборе почтили память жертв наводнения

На экуменическом богослужении, прошедшем в Ахенском соборе в память о жертвах июльского наводнения, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал решительно бороться с изменением климата.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и другие гости богослужения в Ахенском соборе в память о жертвах наводнения

Канцлер Германии, президент ФРГ и другие гости богослужения

В Ахенском соборе в субботу, 28 августа, состоялось экуменическое богослужение в память о жертвах разрушительного июльского наводнения. Среди гостей были не только пострадавшие от стихии, родственники погибших и волонтеры, помогавшие устранять последствия природной катастрофы, но и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), а также канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Кроме того, на мероприятии присутствовали председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) и главы федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц - Армин Лашет (Armin Laschet) и Малу Драйер (Malu Dreyer).

Разрушительное наводнение на западе Германии

С 12 по 15 июля в результате циклона "Бернд" в различных регионах западной Европы шли сильные и затяжные ливни. Они стали причиной разрушительных наводнений в немецких федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Бавария и Саксония, а также в нескольких регионах Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. 

По последним данным, только в Германии из-за природной стихии погибли более 180 человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Председатель Конференции немецких католических епископов Георг Бетцинг (Georg Bätzing) во время проповеди в Ахенском соборе особо выделил стремительность разгула стихии. "Какое страшное разрушение за такое короткое время!" - подчеркнул он.

Наводнения как следствие изменения климата

Со своей стороны, глава Евангелической церкви Германии Хайнрих Бедфорд-Штром (Heinrich Bedford-Strohm) выразил надежду, что судьба людей, которой сочувствуют все, сможет изменить страну. В будущем необходимо делать все для того, чтобы людям больше не приходилось испытывать подобные страдания, указал он. "Мы столкнулись с последствиями изменения климата, ставшего результатом деятельности человека. Мы поняли это", - добавил Бедфорд-Штром.

Франк-Вальтер Штайнмайер, выступивший с речью после окончания церковной службы, также призвал решительно бороться с причинами изменения климата. По мнению президента ФРГ, Германия должна быть готова к тому, что подобные природные катастрофы будут происходить все чаще. "Мы должны гораздо тщательнее готовиться к ним, чтобы лучше себя защитить", - подчеркнул политик.

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