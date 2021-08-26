 В ФРГ почта не знает число пропавших при наводнении писем и посылок | Новости из Германии о Германии | DW | 26.08.2021

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Германия

В ФРГ почта не знает число пропавших при наводнении писем и посылок

Сумма убытков, причиненных концерну Deutsche Post наводнением в июле 2021 года, составляет миллионы евро.

Наводнение в федеральной земле Саксония-Анхальт в июне 2013 года

Немецкий почтовый концерн Deutsche Post не может назвать точное число посылок и писем, утерянных в результате разрушительного наводнения, произошедшего в июле на западе Германии. Как сказал член правления концерна Тобиас Майер (Tobias Meyer) в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 26 августа, "итоговое число (утерянных почтовых отправлений. - Ред.) определить невозможно".

По словам Майера, в тот день, когда случилось наводнение, курьеры забрали посылки и письма из почтовых филиалов, а большинство автомобилей для доставки, также были почти пустыми. Однако некоторые филиалы почты наводнение "буквально опустошило". "Мы полагаем, что при этом многие отправления были утеряны ", - указывает представитель Deutsche Post.

Определить точное число писем, так и не дошедших до адресатов, еще сложнее, чем проследить судьбу посылок: многие почтовые ящики после наводнения найти так и не удалось, признает Майер.

Ущерб от наводнения в июле 2021 года

Общий ущерб, нанесенный концерну Deutsche Post наводнением, оценивается в несколько миллионов евро. Кроме прочего, от стихии пострадали 130 автомобилей для доставки почтовых отправлений.

Ранее, 25 августа, Общегерманское объединение страховых компаний (GDV) оценило ущерб, причиненный паводком застрахованному имуществу в Германии, в 7 млрд евро. 6,5 млрд евро из этой суммы должны пойти на выплату компенсаций за поврежденные или полностью разрушенные жилые здания, домашнее имущество и предприятия. Еще 450 млн евро страховые компании выплатят владельцам пострадавших от стихии автомобилей.

Самые разрушительные наводнения в Германии

От циклона "Бернд", обрушившегося на Германию с 13 по 18 июля 2021 года, наиболее сильно пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Кроме того, серьезные разрушения были зафиксированы в Баварии и Саксонии.

По оценке DGV, эта природная катастрофа стала самой разрушительной в истории страны. Для сравнения: убытки, причиненные так называемым наводнением века на Эльбе и Дунае в восточной части Германии в августе 2002 года, составили 4,75 млрд евро, а в 2013 году из-за природных катаклизмов немецким страховщикам пришлось выплатить 2,25 млрд евро.

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