 Давид Арахамия: РФ устно одобрила позицию Украины, за исключением Крыма | Новости из Германии об Украине | DW | 02.04.2022

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Украина

Давид Арахамия: РФ устно одобрила позицию Украины, за исключением Крыма

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 апреля.

Украинские солдаты на бронетранспортере

Украинские солдаты на бронетранспортере

На 39-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 3 апреля (время московское).

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Председатель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде, глава украинской делегации на переговорах с РоссиейДавид Арахамия сообщил, что Украина не подпишет документ, согласно которому Россия будет иметь право ветировать какие-то решения. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Как отметил Арахамия, в России понимают, что так не может быть. "Поэтому мы проговариваем с ними другой формат - у нас есть мирный договор с РФ, но гарантии безопасности предоставляют другие страны. Конечно, РФ не может блокировать такой процесс", - указал он. По мнению Арахамии, в финальном раунде переговоров РФ воспримет такую позицию, иначе Украина ничего подписывать не будет. Глава украинской делегации в эфире телемарафона сообщил, что российская сторона предварительно устно одобрила предложенные Украиной в Стамбуле ключевые позиции по договору о гарантиях безопасности, за исключением вопроса Крыма.

Хроника событий 2 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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