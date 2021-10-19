Анти-Орбан: кто бросит вызов премьеру Венгрии на выборах?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан бессменно находится у власти уже 12-й год. За это время его партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" трижды побеждала на парламентских выборах с большинством в две трети голосов. Этот кредит доверия политик использовал для радикальных преобразований в стране - начиная с приручения большинства СМИ и вплоть до установления частичного контроля над системой правосудия.

С момента прихода к власти в 2010 году Орбану едва ли приходилось опасаться внутриполитической конкуренции. Однако теперь все может измениться. Шесть важнейших оппозиционных партий Венгрии объединились, чтобы бросить вызов действующему премьеру на парламентских выборах весной 2022 года. В минувшее воскресенье, 17 октября, после продолжительного отбора определилось и имя политика, который станет соперником Орбана. К удивлению многих им стал единственный кандидат, не имеющий собственной партии, - 49-летний мэр маленького городка на юге Венгрии, отец семерых детей и основатель движения "Венгрия для всех" (МММ) Петер Марки-Зай.

Во втором туре праймериз оппозиции он набрал 57% голосов, причем в голосовании приняли участие 662 000 избирателей - это рекорд. Главная соперница Марки-Зая - представительница левой партии "Демократическая коалиция" (ДК) Клара Добрев, считавшаяся фаворитом, набрала в итоге 43% голосов.

Борец со старыми элитами

У Марки-Зая мало политического опыта, однако есть богатый опыт общественных выступлений и агитации. Он имеет имидж кандидата, выступающего против прежних элит, и нередко прибегает к провоцирующим высказываниям. Как ни странно, но именно эта роль аутсайдера, по мнению ряда наблюдателей, и обеспечила Марки-Заю решающее преимущество в борьбе за роль соперника Виктора Орбана на выборах.

В пламенной речи, с которой Марки-Зай выступил вечером 17 октября перед объявлением результатов праймериз, он пообещал устроить "революцию маленьких людей" и создать "новую, приличную Венгрию". Он также говорил о возвращении Венгрии в Европу - к принципам демократии и правового государства. Его лозунг на предстоящих выборах: "Не вправо, не влево, а по восходящей!"

Приход Марки-Зая в большую политику

У соперника Орбана на выборах интересная биография. В университете он изучал маркетинг, электротехнику, экономику и историю. С 2004 по 2009 год жил с семьей в Канаде и США и работал там продавцом телефонов и автозапчастей.

После возвращения на родину Марки-Зай работал на нескольких предприятиях, занимающихся электротехникой, а в свободное время преподавал маркетинг в университете города Сегед.

Приход Марки-Зая в большую политику был стремительным: в 2018 году, будучи беспартийным кандидатом от оппозиции, он принял участие в выборах мэра своего родного города Ходмезёвашархей - и убедительно победил на них, обойдя кандидата от партии Орбана. Интересно, что раньше Марки-Зай сам являлся сторонником ФИДЕС, но разочаровался в ней.

Для многих венгров выборы мэра Ходмезёвашархея имели символичное значение. Ведь этот город долгое время считался вотчиной Орбана. Кроме того, на этом голосовании венгерская оппозиция впервые опробовала модель единого кандидата.

"Половина правительства Венгрии - геи" и другие фразы Марки-Зая

Марки-Зай отличается своенравным характером и вызывающим стилем. Так, он постоянно подчеркивает, что не приемлет "вредную политкорректность", и нарочито пользуется словом "цыгане" вместо "рома" (после Второй мировой войны в некоторых странах, в том числе в Германии, слово "цыгане" считается табу). Другой пример: вопреки сложившимся в Европе представлениям Марки-Зай считает, что не каждая пощечина является надругательством над ребенком.

Петер Марки-Зай отличается эксцентричностью и склонностью к эпатажу

В мэрии своего города политик установил так называемый "счетчик мигрантов", чтобы доказать, что Орбан, несмотря на свои громкие заявления, все же впустил в Венгрию тысячи беженцев. А недавно Марки-Зай, не предоставив никаких доказательств, заявил, что "единственная беда Орбана состоит в том, что его сын Гаспар - гей", и вообще "половина правительства Венгрии - геи", и его политика, враждебная ЛГБТ-сообществу,- лжива.

Большой резонанс в стране вызвала и фраза Марки-Зая о том, что в случае победы на выборах он аннулирует "конституцию Орбана" голосованием большинства в парламенте. Даже критично настроенные по отношению к венгерскому премьеру судьи в Конституционном суде, казалось, не знали, как им следует реагировать на подобные заявления.

Венгерский Трамп

Нередко эксперты в Венгрии ставят Марки-Зая в один ряд с другими политиками, выступающими против элит, - такими, как Дональд Трамп, - и обвиняют его в эксцентричности и непредсказуемости. Так же, как и Трамп, Марки-Зай активно пользуется соцсетями - и получает массу лайков и позитивных комментариев от своих сторонников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Что касается венгерской оппозиции, то, несмотря на ярые споры и разногласия во время праймериз, после объявления их результатов все партии выразили поддержку Марки-Заю, понимая, что иного пути одолеть Орбана в демократической борьбе у них нет.

Теперь венгерскому премьеру и его партии придется пораскинуть мозгами, чтобы определиться со стратегией, которую они смогут противопоставить оппозиции. Ведь Марки-Зай очень напоминает самого Орбана - с тем отличием, что первого венгры считают неподкупным. Как подметил исследователь выборов Роберт Ласло: "Марки-Зай - это кандидат из кошмара партии ФИДЕС".

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