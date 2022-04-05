НАТО обсудит ситуацию вокруг Украины

На 42-й день войны против Украиныроссийские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 6 апреля (время московское).

++01.05++

Вечером во вторник во Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях произошли взрывы, сообщает издание Korrespondent.net со ссылкой на очевидцев. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил, что произошли взрывы в окрестностях Радехова. Он призвал граждан не фотографировать и не снимать на видео работу ПВО или последствия обстрелов, а также не сообщать информацию о последствиях обстрелов публично в соцсетях.

++00.40++

Александр Лукашенко заявил об отказе Минска рассчитываться с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по кредитам на замороженные проекты в ЖКХ. По его мнению, оплату по кредитам можно будет продолжить после возобновления перечисления средств по заключенным ЕБРР договорам. 4 апреля ЕБРР закрыл доступ России и Беларуси к своим финансам и технической поддержке. "Доступ РФ и Беларуси к ресурсам банка должен быть официально приостановлен немедленно. Это означает, что ни в одной из стран не может быть нового финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству. Кроме того, банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам", - говорится в сообщении.

++00.10++

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 6-7 апреля для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Хроника событий 5 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: