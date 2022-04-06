Фотохроника войны в Украине: кровавый пруд и новое имя для Путина

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Кровавый пруд перед посольством РФ в Вильнюсе, акции протеста в Берлине и Тбилиси, шокирующие свидетельства из Бучи, обгоревшие распятия в Чернигове, новая кличка для кабана Путина.
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Шокирующие фото- и видеокадры убитых жителей Бучи привели в ужас мир. Власти РФ и пророссийске аккаунты в соцсетях называют их постановочными. DW объясняет, почему эти заявления - неправда.
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