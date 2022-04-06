Фотохроника войны в Украине: кровавый пруд и новое имя для Путина

Война в Украине - 07.04.2022

Олимпийская чемпионка по плаванью из Литвы Рута Мейлутите в окрашенном в кровавый цвет пруду перед посольством РФ в Вильнюсе. Также в фотохронике войны в Украине от 7 апреля - акции протеста в Берлине и Тбилиси; шокирующие свидетельства, продолжающие поступать из Бучи; обгоревшие распятия в Чернигове, новое имя для Путина. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.