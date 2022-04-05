 Фотохроника войны в Украине - 06 апреля: Буча, Бородянка, Черниговщина | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 06.04.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 06 апреля: Буча, Бородянка, Черниговщина

Расследование преступлений в Киевской области, папа римский Франциск с флагом из Бучи, Владимир Зеленский перед Совбезом ООН, фотографии из Бородянки и Черниговской области.

  • Бородянка, 5 марта

    Война в Украине - 06.04.2022

    Квартира в разрушенном доме в городе Бородянка. Также в фотохронике войны в Украине от 6 апреля - страшные снимки из Бучи и реакция в мире, другие кадры из Бородянки, фотографии из Черниговской области, граффити с Владимиром Зеленским в Ирландии и благотворительный концерт в Неаполе. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча, 5 марта

    Война в Украине - 06.04.2022

    Собака около убитой пожилой женщины в Буче. На освобожденных территориях Киевской области следственные органы Украины и правозащитные организации фиксируют многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений.

  • Буча, 6 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Представители прессы во время следственных действий в Буче на месте, где были обнаружены обгоревшие тела нескольких людей.

  • Буча, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    26-летний Сергей Лаховский около накрытого ковром тела своего друга Игоря Литвиненко. Согласно свидетельствам жителей Бучи, он был убит российским солдатом во время оккупации этого города.

  • Буча, 6 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Кухня в одном из пострадавших частных домов в Буче.

  • Буча, 5 марта

    Война в Украине - 06.04.2022

    Как-то вот так и так тоже… Тележка с убитой собакой во дворе частного дома в Буче.

  • Нью-Йорк, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Фотография из Бучи во время выступления Владимира Зеленского по видеосвязи на заседании СБ ООН в Нью-Йорке. "Мир увидел, что сделали российские вооруженные силы в Буче", однако мировому сообществу "еще предстоит увидеть", что армия РФ сделала в других занятых городах и регионах Украины, заявил украинский президент.

  • Мадрид, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    "Геноцид в Буче. Никогда не простим. Никогда не забудем". Около посольства РФ в Мадриде после объявления о высылке из Испании 25 российских дипломатов. Всего же, по данным на утро шестого апреля, за 48 часов из стран Европы выслано более 200 российских дипломатов.

  • Ватикан, 6 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Папа римский Франциск решительно осудил массовое убийство людей в Буче. В конце еженедельной всеобщей аудиенции он показал украинский флаг, присланный ему накануне из Бучи, где, по его словам, безоружные гражданские лица, женщины и дети стали жертвами зверств.

  • Бородянка, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Руины в Бородянке. Этот город в Киевской области был освобожден первого апреля. Журналисты смогли побывать здесь пятого числа. По данным местных властей, в Бородянке считаются пропавшими без вести около 200 человек. Часть из этих людей, возможно, погибли под завалами.

  • Бородянка, 5 аперля

    Война в Украине - 06.04.2022

    25-летний житель Бородянки Дмитрий Евтушков нашел среди развалин фотографию своего школьного класса.

  • Бородянка, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Военная форма с наградами посреди вещей, принадлежащих жителям разрушенного дома в Бородянке.

  • Дитятки, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Разрушенный мост около села Дитятки на границе Чернобыльской зоны отчуждения, оставленной российскими войсками.

  • Слобода, 5 аперля

    Война в Украине - 06.04.2022

    98-летний житель села Слобода Алексей Щербо в Черниговской области Украины около разрушенного российского танка.

  • Чернигов, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Лестничная клетка в многоэтажном доме в Чернигове. Город на севере Украины уничтожен на 70 процентов. Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, выступая на днях в эфире украинских телеканалов.

  • Черниговская область, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Украинские военнослужащие в Черниговской области. В последние дни здесь было освобождено несколько поселений. Также, по данным военного командования, украинские подразделения вышли на государственную границу в районе населенных пунктов Днепровское, Горск и Неданчичи.

  • Киев, 5 аперля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с родственниками погибшего украинского фотографа и документалиста Максима Левина во время вручения посмертной награды в Киеве.

  • Оксфорд, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Украинский солдат с ребенком на руках помогает эвакуироваться женщине с детьми. Инсталляция на улице Брод-стрит в английском Оксфорде.

  • Неаполь, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    В театре Сан-Карло в Неаполе 5 апреля состоялся благотворительный концерт "Поддержи Украину - Балет за мир". В концерте участвовали прима-балерина Киевского оперного театра Анастасия Гурская и солист Станислав Ольшанский, а также российская прима-балерина Ольга Смирнова, после начала войны покинувшая Большой театр.

  • Гранард, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Граффити художника Фила Аткинсонса с изображением Владимира Зеленского на стене дома в ирландском городе Гранард.

    Автор: Николай Пермяков


  • Бородянка, 5 марта

    Война в Украине - 06.04.2022

    Квартира в разрушенном доме в городе Бородянка. Также в фотохронике войны в Украине от 6 апреля - страшные снимки из Бучи и реакция в мире, другие кадры из Бородянки, фотографии из Черниговской области, граффити с Владимиром Зеленским в Ирландии и благотворительный концерт в Неаполе. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча, 5 марта

    Война в Украине - 06.04.2022

    Собака около убитой пожилой женщины в Буче. На освобожденных территориях Киевской области следственные органы Украины и правозащитные организации фиксируют многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений.

  • Буча, 6 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Представители прессы во время следственных действий в Буче на месте, где были обнаружены обгоревшие тела нескольких людей.

  • Буча, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    26-летний Сергей Лаховский около накрытого ковром тела своего друга Игоря Литвиненко. Согласно свидетельствам жителей Бучи, он был убит российским солдатом во время оккупации этого города.

  • Буча, 6 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Кухня в одном из пострадавших частных домов в Буче.

  • Буча, 5 марта

    Война в Украине - 06.04.2022

    Как-то вот так и так тоже… Тележка с убитой собакой во дворе частного дома в Буче.

  • Нью-Йорк, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Фотография из Бучи во время выступления Владимира Зеленского по видеосвязи на заседании СБ ООН в Нью-Йорке. "Мир увидел, что сделали российские вооруженные силы в Буче", однако мировому сообществу "еще предстоит увидеть", что армия РФ сделала в других занятых городах и регионах Украины, заявил украинский президент.

  • Мадрид, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    "Геноцид в Буче. Никогда не простим. Никогда не забудем". Около посольства РФ в Мадриде после объявления о высылке из Испании 25 российских дипломатов. Всего же, по данным на утро шестого апреля, за 48 часов из стран Европы выслано более 200 российских дипломатов.

  • Ватикан, 6 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Папа римский Франциск решительно осудил массовое убийство людей в Буче. В конце еженедельной всеобщей аудиенции он показал украинский флаг, присланный ему накануне из Бучи, где, по его словам, безоружные гражданские лица, женщины и дети стали жертвами зверств.

  • Бородянка, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Руины в Бородянке. Этот город в Киевской области был освобожден первого апреля. Журналисты смогли побывать здесь пятого числа. По данным местных властей, в Бородянке считаются пропавшими без вести около 200 человек. Часть из этих людей, возможно, погибли под завалами.

  • Бородянка, 5 аперля

    Война в Украине - 06.04.2022

    25-летний житель Бородянки Дмитрий Евтушков нашел среди развалин фотографию своего школьного класса.

  • Бородянка, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Военная форма с наградами посреди вещей, принадлежащих жителям разрушенного дома в Бородянке.

  • Дитятки, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Разрушенный мост около села Дитятки на границе Чернобыльской зоны отчуждения, оставленной российскими войсками.

  • Слобода, 5 аперля

    Война в Украине - 06.04.2022

    98-летний житель села Слобода Алексей Щербо в Черниговской области Украины около разрушенного российского танка.

  • Чернигов, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Лестничная клетка в многоэтажном доме в Чернигове. Город на севере Украины уничтожен на 70 процентов. Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, выступая на днях в эфире украинских телеканалов.

  • Черниговская область, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Украинские военнослужащие в Черниговской области. В последние дни здесь было освобождено несколько поселений. Также, по данным военного командования, украинские подразделения вышли на государственную границу в районе населенных пунктов Днепровское, Горск и Неданчичи.

  • Киев, 5 аперля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с родственниками погибшего украинского фотографа и документалиста Максима Левина во время вручения посмертной награды в Киеве.

  • Оксфорд, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Украинский солдат с ребенком на руках помогает эвакуироваться женщине с детьми. Инсталляция на улице Брод-стрит в английском Оксфорде.

  • Неаполь, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    В театре Сан-Карло в Неаполе 5 апреля состоялся благотворительный концерт "Поддержи Украину - Балет за мир". В концерте участвовали прима-балерина Киевского оперного театра Анастасия Гурская и солист Станислав Ольшанский, а также российская прима-балерина Ольга Смирнова, после начала войны покинувшая Большой театр.

  • Гранард, 5 апреля

    Война в Украине - 06.04.2022

    Граффити художника Фила Аткинсонса с изображением Владимира Зеленского на стене дома в ирландском городе Гранард.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война России против Украины
• Война в Украине: хроника событий

 

Контекст

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