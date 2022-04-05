Фотохроника войны в Украине - 06 апреля: Буча, Бородянка, Черниговщина

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Расследование преступлений в Киевской области, папа римский Франциск с флагом из Бучи, Владимир Зеленский перед Совбезом ООН, фотографии из Бородянки и Черниговской области.
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