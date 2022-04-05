Фотохроника войны в Украине - 06 апреля: Буча, Бородянка, Черниговщина

Как в ЕС хотят защищать детей-беженцев из Украины - дебаты в Европарламенте

Лишь небольшая часть украинских детей-беженцев уже ходят в школы в странах ЕС. В Европарламенте обсуждали, как лучше заботиться о них и защитить от торговли людьми и от эксплуатации.