Европа выслала более 200 российских дипломатов за 48 часов

В связи с военной агрессией России против Украины европейские страны выслали более 200 российских дипломатов в течение 48 часов. Среди прочих, Италия, Испания и Словения во вторник, 5 апреля, попросили десятки дипломатов из России покинуть страну. Кремль осудил высылку и объявил о контрмерах.

Франция и Германия 4 апреля выслали десятки российских дипломатов в ответ на предполагаемые преступления российских войск в Буче. Правительство ФРГ объявило 40 дипломатов персонами нон грата. Франция призвала 35 российских дипломатов покинуть страну.

Аналогичные меры 5 апреля приняли и другие страны ЕС. Италия выслала 30 российских дипломатов. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что около 25 российских дипломатов, которых попросили покинуть страну, представляют собой "угрозу ее интересам". Выслать сотрудников посольств РФ также распорядились Словения, Эстония, Румыния, Дания и Швеция.

"Незаконные" и "подрывные" действия российского представительства в ЕС

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также объявил 19 российских представителей в ЕС "нежелательными". Постпред России в ЕС был вызван в Брюссель и проинформирован о принятом решении, сообщил Боррель в Страсбурге. В качестве причины глава европейской дипломатии назвал "незаконные" и "подрывные" действия российского представительства в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высылку дипломатов "недальновидным шагом". Он заявил, что "сужение дипломатической работы" "неминуемо приведет к ответным шагам".

Смотрите также:

Война в Украине - Буча Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

Война в Украине - Буча Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

Война в Украине - Буча Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля. Автор: Николай Пермяков

