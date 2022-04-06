 Европа выслала более 200 российских дипломатов за 48 часов | Новости из Германии о Европе | DW | 06.04.2022

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Европа

Европа выслала более 200 российских дипломатов за 48 часов

Вслед за Германией и Францией еще несколько европейских стран объявили о высылке дипломатов РФ. Дмитрий Песков назвал эти меры "недальновидным шагом".

Российское посольство в Берлине

Российское посольство в Берлине

В связи с военной агрессией России против Украины европейские страны выслали более 200 российских дипломатов в течение 48 часов. Среди прочих, Италия, Испания и Словения во вторник, 5 апреля, попросили десятки дипломатов из России покинуть страну. Кремль осудил высылку и объявил о контрмерах.

Франция и Германия 4 апреля выслали десятки российских дипломатов в ответ на предполагаемые преступления российских войск в Буче. Правительство ФРГ объявило 40 дипломатов персонами нон грата. Франция призвала 35 российских дипломатов покинуть страну.  

Аналогичные меры 5 апреля приняли и другие страны ЕС. Италия выслала 30 российских дипломатов. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что около 25 российских дипломатов, которых попросили покинуть страну, представляют собой "угрозу ее интересам". Выслать сотрудников посольств РФ также распорядились Словения, Эстония, Румыния, Дания и Швеция.

"Незаконные" и "подрывные" действия российского представительства в ЕС

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также объявил 19 российских представителей в ЕС "нежелательными". Постпред России в ЕС был вызван в Брюссель и проинформирован о принятом решении, сообщил Боррель в Страсбурге. В качестве причины глава европейской дипломатии назвал "незаконные" и "подрывные" действия российского представительства в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высылку дипломатов "недальновидным шагом". Он заявил, что "сужение дипломатической работы" "неминуемо приведет к ответным шагам".

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    Автор: Николай Пермяков


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