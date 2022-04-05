41-й день войны России против Украины: главные события

На 41-й день войны, развязанной Россией против Украины, - во вторник, 5 апреля, - российские войска продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях военных действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

С начала войны в Украине погибли 1480 мирных жителей, 2195 ранены, говорится в сообщениии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Речь идет только о подтвержденных случаях, фактическое число может быть значительно больше.

5 апреля по всем гуманитарным коридорам в Украине удалось эвакуировать 3846 человек, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Более 7,1 миллиона человек стали вынужденными переселенцами в результате войны в Украине, подсчитала Международная организация по миграции.

Украинская армия отбила ключевую территорию на севере страны, вынудив российские подразделения отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева. Боевые действия, вероятно, будут продолжаться в ряде отвоеванных районов, но на этой неделе их интенсивность уменьшится по мере вывода оставшихся российских войск, считает британская разведка.

Российские солдаты совершили 1,2 тыс. военных преступлений в Киевской области, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Зеленский призвал реформировать Совбез ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал реформировать Совет Безопасности ООН, поскольку организация, по его мнению, не в состоянии эффективно реагировать на войну в Украине. Он предложил три возможных варианта: исключить Россию "как агрессора и источник войны", чтобы она как постоянный член Совбеза не могла блокировать какие-либо решения, показать, как можно перестроиться и работать ради мира, или в крайнем случае распустить организацию.

Еврокомиссия предлагает запретить импорт угля из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о пятом пакете санкций в отношении РФ. "Россия ведет жестокую, безжалостную войну, в том числе против гражданского населения Украины. В этот критический момент мы должны оказать максимальное давление", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, новый пакет санкций предусматривает запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год и полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ. Кроме того, Евросоюз намерен запретить российским судам заходить в порты ЕС и въезжать российским и белорусским грузоперевозчикам, а также запретить экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро.

НАТО ожидает новое наступление России в Донбассе

НАТО наблюдает за перегруппировкой армии России и полагает, что она планирует захватить весь Донбасс. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. У союзников блока есть время, чтобы помочь украинским военным подготовиться к этой операции, отметил он.

"Сейчас мы видим значительное перемещение (российских. - Ред.) войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов и сосредоточения на востоке, - указал Столтенберг на пресс-конференции. - В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, попытки захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в аннексированный Крым".

В то же время глава НАТО выразил опасение, что после выхода войск РФ из ряда районов Украины там будут обнаружены новые примеры "зверств, массовых захоронений и военных преступлений".

Италия, Дания и Швеция высылают российских дипломатов

Вслед за Германией и Францией российских дипломатов высылают также Италия, Дания и Швеция. Так, Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов. В свою очередь, Дания выслала 15 сотрудников диппредставительства РФ, а Швеция сообщила о высылке трех российских дипломатов.

Роскомнадзор обвинил "Википедию" в "информационных атаках на россиян"

Роскомнадзор вновь потребовал от "Википедии" удалить "недостоверную общественно значимую информацию", касающуюся войны в Украине, пригрозив штрафом до 4 миллионов рублей. Надзорное ведомство требует удалить информацию из пяти статей, ссылаясь на требование Генпрокуратуры РФ.

Вечером 4 апреля в соцсетях русской "Википедии" появилось сообщении о том, что уведомление Генпрокуратуры касается пяти статей: "Битва за Киев (2022)", "Военные преступления в период вторжения России на Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра (2022)" и "Резня в Буче". Однако какую именно информацию требуется удалить из этих статей, администрации сетевой энциклопедии не сообщили.

Президент ФРГ исключил нормализацию отношений с Россией при Путине

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) исключил нормализацию отношений с РФ, пока президентом этой страны является Владимир Путин. С путинской Россией больше невозможно сотрудничество, каким оно было в предыдущие годы, заявил он в эфире телеканала ZDF. Российского президента Штайнмайер назвал "бункерным разжигателем войны".

Накануне Штайнмайер впервые признал собственные ошибки и заблуждения в политике в отношении России. "Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявил он.

По словам президента ФРГ, его ошибка заключалась в том, что он не мог себе представить, что Владимир Путин из-за охватившего его имперского безумия пойдет на полное экономическое, политическое и моральное разложение своей страны.

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