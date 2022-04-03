Human Rights Watch заявила о военных преступлениях армии РФ в Украине

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW продолжает следить за событиями 3 апреля.
Боец территориальной обороны рядом с четырьмя телами мирных жителей у дороги в 20 км от Киева, 2 апреля 2022 года
На 39-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 3 апреля (время московское).
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Германия ужесточит санкции в отношении России и расширит помощь на оборону Украины, пообещала глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Невыносимо" видеть кадры из города Буча, написала она. "Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", - заявила министр в Twitter.
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Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) задокументировала ряд случаев нарушения российскими войсками законов военного времени в отношении мирных жителей на оккупированных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областей. К зафиксированным актам насилия относятся: случай многократного изнасилования, два случая внесудебной казни (один - шести человек, другой - одного человека), а также другие случаи незаконного насилия и угроз в адрес мирных жителей с 27 февраля по 14 марта 2022 года. Российские военные также были причастны к воровству гражданского имущества, включая продукты питания, одежду и дрова. "Те, кто совершил эти злоупотребления, несут ответственность за военные преступления", - подчеркивается на сайте организации.
Хроника событий 3 апреля 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 2 апреля 14.00 - 23.59 >>>
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