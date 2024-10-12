Ненавистник Израиля рвется к успеху на литовских выборах

Ремигиюс Жемайтайтис и его "Заря Немана" не стесняются откровенно антисемитской риторики. Впервые в истории выборов в Литве такая партия может стать одной из главных сил в парламенте.

На выборах в сейм (парламент) Литвы зреет сенсация. Второе место в голосовании по партийным спискам, которое состоится 13 октября, с почти 12% голосов может занять партия "Заря Немана" , зарегистрированная всего 9 месяцев назад. На первом месте - оппозиционная социал-демократическая партия во главе с Вилией Блинкявичюте - 18%. Локомотив ныне правящей консервативно-либеральной коалиции - партия "Союз Отечества-Христианские демократы" во главе с министром иностранных дел Габриелюсом Ландсбергисом - на третьей позиции. У нее пока около 10% голосов.

Литовский политик с антисемитским стажем

По конституции, в сейме 141 место. Выборы проходят в два тура. В первом избиратели голосуют за партийные списки (70 мест), а спустя две недели - за кандидатов в одномандатных округах (71 место). Социологические опросы пока дают представление, скорее, о результатах первого тура, чем об итогах всей избирательной кампании. Однако уже сейчас можно сказать, что "Заря Немана" пройдет в парламент с заметным числом депутатов.

Выборы-2024: кандидаты борются за 141 место в сейме Фото: Konstantin Eggert/DW

Создатель и лидер "Зари" - бывший член сейма, 42-летний Ремигиюс Жемайтайтис. Он - политик со стажем. В нынешнем составе сейма состоял депутатом от небольшой правоцентристской партии "Свобода и справедливость".

В 2023 году в Жемайтайтис отказался от депутатского мандата из-за скандала . Известный необычным для Литвы обостренным интересом к палестино-израильскому конфликту, Жемайтайтис в Facebook осудил снос израильскими властями палестинской школы и разразился инвективами в адрес евреев. Он обвинил еврейскую общину в сотрудничестве с коммунистами в годы советской оккупации Литвы. Политик закончил пост антисемитским стишком.

Возмущение коллег-депутатов и представителей еврейских организаций страны привело к cуду, который решил, что Жемайтайтиса можно лишить депутатского мандата за нарушение депутатской этики. Не дожидаясь этого, политик сам сложил полномочия, а в январе 2024 года зарегистрировал "Зарю Немана". В мае Жемайтайтис принял участие в президентских выборах. Никаких шансов на победу и даже выход во второй тур у него не было, однако политик использовал президентскую кампанию для эффективной рекламы "Зари Немана" и себя как ее лидера. Результат: в июле за "Зарю" были готовы отдать голоса чуть более 6% избирателей, а сегодня - почти в два раза больше. При этом Жемайтайтис при каждом удобном случае нападает на Израиль и лично Биньямина Нетаньяху. Это крайне редкая позиция в Литве, где большинство политиков поддерживает Израиль.

Жемайтайтис и "Заря" нацелены на голоса литовской провинции

"Жемайтайтис впервые в нашей новейшей истории столь беззастенчиво и открыто обращается к глубинам литовского подсознания, особенно в провинции, где по-прежнему остались застарелые антисемитские, ксенофобские стереотипы, - считает литовский журналист Витаутас Бруверис, который регулярно ведет политические программы на ТВ и в YouTube, в том числе, и дебаты кандидатов в президенты и члены парламента. - Он постоянно шлет избирателям простой сигнал: "Для литовцев все эти мигранты из Азии и Африки, сексуальные меньшинства и, конечно, евреи - чужие. Им в нашей стране не место".

Большинство экспертов в Литве согласны: Жемайтайтис и "Заря" нацелены на голоса литовской провинции и людей без высшего образования, которые часто настроены против слишком "богатых" и либеральных, по их мнению, крупных городов, прежде всего Вильнюса и Каунаса.

"На этих парламентских выборах экономические темы впервые за долгое время играют не такую большую роль, - считает Владас Гайдис, глава центра социологических исследований Vilmorus. - Права ЛГБТ, миграция, другие "ценностные" темы в этот раз вышли на первый план. И Жемайтайтис этим умело пользуется".

Жителей Литвы волнуют и экономические проблемы

Профессор университета ISM в Вильнюсе, политолог Винцентас Воболявичюс не совсем согласен с такой оценкой. "Литовское общество в последние десятилетия - правоконсервативное во всем, что касается моральных ценностей, но, скорее, левоцентристское в своих экономических воззрениях. Люди пойдут на избирательные участки не только потому, что они, скажем, за или против предложения создать институт гражданского партнерства для однополых пар. Их, несомненно, волнует рост цен, опережающий зарплаты, и большое бремя социальных налогов".

Предвыборная агитация на улицах Вильнюса, октябрь 2024 года Фото: Konstantin Eggert/DW

По словам Воболявичюса, стремление привлечь инвестиции в Литву привело за 20 лет, прошедшие со времени вступления Литвы в Европейский Союз, к ситуации, при которой именно работники несут значительную долю налоговой нагрузки по медицинскому, социальному и пенсионному страхованию. Нынешняя правящая коалиция христианских демократов и двух партий, Либерального союза и Партии свободы, в глазах избирателей несет ответственность за экономические проблемы, хотя часть из них носит объективный характер. Литовская экономика в значительной степени зависела от транзита товаров из ЕС в Россию, Беларусь и ряд других стран постсоветского пространства. Подавление демократического движения в Беларуси в 2020 году и полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году довольно сильно ударили по ней.

"Заря Немана" собирается воспользоваться разочарованием части электората в традиционных партиях. Ее программа эклектична: в чем-то левая (налоговые льготы для многодетных семей, создание мощного государственного банка, контроль над ценами на электроэнергию и газ), а в чем-то правая - отказ от "зеленых" программ ЕС в сельском хозяйстве, льготы для малого и среднего бизнеса.

Вниманием к социальным запросам граждан полна и программа лидеров гонки, социал-демократов, содержащая целый спектр мер поддержки населения. При этом, напоминает социолог Гайдис, в отличие от своих западноевропейских коллег, литовские социал-демократы социально консервативны. В этом выборном цикле это плюс для партии.

Кремлевская пропаганда для литовской аудитории?

В том, что касается внешней политики, то как партии правящей коалиции, так и оппозиционные говорят о всемерной поддержке Украины, необходимости новых санкций против России и солидарности с США и другими союзниками по НАТО.

"Партия Ремигиюса Жемайтайтиса и здесь оказалась исключением. Внешнеполитический тезис в программе "Зари Немана" всего один: внешняя политика должна "прежде всего" служить безопасности страны и интересам граждан. На первый взгляд, это банальность. На самом деле - тоже сигнал. Кандидаты "Зари" прямо не отказывают Украине в поддержке, но, например, регулярно критикуют американцев и западноевропейцев за то, что те продолжают торговать с Россией. Месседж простой: "Почему им можно, а Литве нельзя?"

"Сегодня Литва старается быть в авангарде антипутинской, антиавторитарной международной коалиции, - объясняет профессор Винцентас Воболявичюс. - Плюс нынешнее правительство активно поддерживает Тайвань. Это фактически привело к замораживанию отношений с Китаем. А литовская "глубинка" часто считает, что жертвовать экономикой ради политических амбиций неправильно. Мол, мы - маленькая страна, нам нужно быть скромнее и думать прежде всего о своих интересах. К таким людям и обращается "Заря Немана".

По мнению журналиста Витаутаса Брувериса, "разговоры про "маленькую страну" в сочетании с ксенофобией - типичная кремлевская пропаганда, только застенчиво упакованная для специфической литовской аудитории". И это потенциально опасно".

Социолог Владас Гайдис считает опасность преувеличенной: "Наши опросы много лет показывают неизменную приверженность подавляющего большинства литовцев демократии, рыночной экономике, членству в ЕС и НАТО. Это никому не удалось изменить. И "Заре Немана" не удастся".