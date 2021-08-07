 Согласившим покинуть Литву нелегальным мигрантам заплатят по 300 евро | Новости из Германии о Европе | DW | 07.08.2021

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Европа

Согласившим покинуть Литву нелегальным мигрантам заплатят по 300 евро

Выплата будет осуществляться наличными при посадке в самолет, вылетающий из Литвы. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более четырех тысяч нелегальных мигрантов.

Нелегальные мигранты в Литве

Нелегальные мигранты в Литве

Правительство Литвы готово заплатить по 300 евро нелегальным мигрантам, которые согласятся добровольно покинуть страну. Об этом в субботу, 8 августа, заявила в эфире телерадиокомпании LRT глава департамента миграции МВД балтийской республики Эвелина Гудзинскайте. По ее словам, выплата будет осуществляться наличными при посадке в самолет, вылетающий из Литвы.

Миграционный кризис в Литве

В начале июля Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью и объявила о строительстве новой стены на границе протяженностью около 680 км. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более четырех тысяч нелегальных мигрантов. Вильнюс обвинил Минск в "гибридной агрессии".

Агентство по безопасности внешних границ Евросоюза (Frontex) зафиксировало в Шальчининкском районе на юго-востоке Литвы, как некоторые группы нелегальных мигрантов к границе сопровождал автомобиль, похожий ведомственный транспорт белорусских военных.

Из Багдада в Европу через Беларусь

В июле литовский LRT, "Медиазона. Беларусь" и Scanner Project провели совместное расследование, в котором показали как организован бизнес по переправке нелегалов из Ирака и Турции через Беларусь в Европу. Журналистам удалось пообщаться с проводником-контрабандистом. Он объяснил, что предлагаемый вариант является легальным, так как путешественникам через сесть белорусских и иранских турагентств выдают туристические визы.

Контрабандисты обеспечивают своим клиентам билеты на самолет до Минска, а там селят на несколько дней до перевозки к границе с Литвой. Цена услуги колеблется от 10 до 15 тыс. долларов.

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    Автор: Александра Ёлкина


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