Мигранты в Бресте: приехать с границы, чтобы согреться и отоспаться

В репортажах о мигрантах на белорусско-польской границе сейчас обычно упоминается транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги" возле Гродно, где разместили выходцев из Ирака и других стран, желающих попасть в ЕС. Однако все больше мигрантов наблюдается теперь в другом крупном городе на белорусско-польской границе - Бресте.

Мигранты "приезжают с границы, чтобы отлежаться"

Местные жители обращают внимание, что небольшие группы мигрантов замечали в Бресте еще в начале осени, однако по-настоящему серьезный наплыв происходит с середины ноября.

Как рассказывает водитель такси Андрей, в большинстве случаев мигранты приезжают в Брест не из Минска, а с белорусско-польской границы - после безуспешных попыток пересечь ее нелегально. "Когда подвозил некоторых иностранцев из Ирака, они говорили, что провели на границе несколько недель, но попасть в Польшу так и не получилось, а в лесу очень холодно. Теперь хотят отлежаться в Бресте и снова отправиться на границу", - отмечает Андрей.

Его коллега по бизнесу, назвавшийся Виктором, также подтверждает тот факт, что мигранты пока не намерены возвращаться в белорусскую столицу, откуда организованы эвакуационные рейсы в Ирак. "Я делал на границу в Каменецкий район уже четыре рейса, - признается Виктор. - Все, кто были моими пассажирами, ехать в Минск не хотят: после прилета туда они сразу отправились в приграничье, где разбили стихийный лагерь и пытаются прорваться в Польшу. Когда не получается, наездами посещают Брест, чтобы привести себя немного в порядок".

Мигранты и брестские такси, ноябрь 2021 года

Из-за мигрантов в Бресте дорожает съемное жилье

И водители такси, и люди, сдающие квартиры для ночлега, говорят, что сейчас в Бресте могут находиться несколько сотен мигрантов. Большинство из них стараются в оживленных местах не появляться, чтобы не привлекать к себе внимания. Но есть и те, кто заселяется в гостиницы легально.

"Мы обслуживаем мигрантов, но для этого они должны иметь паспорта и действующие белорусские визы", - пояснила Людмила, администратор одной из брестских гостиниц. По ее словам, в последнее время среди постояльцев отеля граждан Ирака много и заселяются они большими семьями на двое-трое суток.

"Цены на двухместные номера от 70 до 85 белорусских рублей за сутки (25-30 евро) иностранцев не отпугивают, а мы идем навстречу, если в такой номер берут несколько детей", - отмечает Людмила.

Однако гораздо чаще мигранты предпринимают попытки заселиться в арендованные квартиры. Брестский таксист Виктор рассказывает, что он и его коллеги теперь активно общаются с владельцами таких квартир. "Мигрантам такой вариант нравится больше, потому что в однокомнатной квартире могут поместиться на ночь и 10, и 12 человек", - говорит Виктор. Он же добавляет, что из-за наплыва иностранцев арендаторы резко подняли цены за жилье. Если еще недавно снять самую простую квартиру в Бресте можно было за 50 долларов на сутки, то теперь торг начинается с отметки в 100 долларов.

"Может, еще не осознают, что их обманули"

О каких-либо конфликтах в Бресте в связи с появлением в городе уроженцев арабских стран пока ничего не известно, и в целом местные жители спокойно относятся к нынешней ситуации.

"Конечно, знаем, что происходит: иногда встречаем мигрантов на улицах либо в магазинах. Жалко бывает, когда видишь, что дети одеты не по сезону. Вроде, хочется помочь, но потом осознаешь, что такой выбор сделали их родители", - делится впечатлениями брестчанка Наталья.

На пути в арендованную квартиру, ноябрь 2021 года

Она же рассказывает, что общаться с мигрантами трудно, поскольку мало кто из них знает хотя бы английский язык. Поэтому краткий разговор получается вести только с помощью онлайн-переводчика, а из фраз мигрантов можно лишь узнать, как они страдают на границе от холода и отсутствия еды. "Наверное, не все из них еще осознают - а может делают вид, что не понимают - что оказались жестоко обмануты, когда решились прилететь в Беларусь в надежде на беспроблемное пересечение границы с Евросоюзом", - считает Наталья.

Что общего между мигрантами из Чечни и Ирака?

Несколько лет назад жители Бреста уже испытали на себе, что такое поток мигрантов, когда в городе было много уроженцев Чечни. Тогда тоже резко вырос спрос на съемное жилье, а таксисты могли заметно увеличить цену за свои услуги.

"Я бы не стал сравнивать нынешнюю ситуацию с курдами с той, что была с чеченцами. Все-таки тогда попасть в ЕС пытались на поезде и просили убежища на первой польской станции в Тересполе", - вспоминает водитель такси Виктор.

"Мне тоже не нравилось, когда Брест заполонили мигранты из Чечни и трудно было приобрести билет на поезд в Польшу, но они хотя бы массово не штурмовали границу, чтобы пересечь ее нелегально", - говорит брестчанка Наталья.

Она также отмечает, что теперь у ее знакомых накопилось много негатива в адрес белорусских пограничников. "Мои друзья откровенно заявляют, что не могут теперь спокойно общаться с теми, кто на данный момент служит на границе. Ведь там происходят абсолютно непредсказуемые вещи, а наши пограничники способствуют нелегальной миграции", - рассказала жительница Бреста.

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