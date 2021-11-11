 Мигранты в Бресте: приехать с границы, чтобы согреться и отоспаться | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 27.11.2021

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Беларусь

Мигранты в Бресте: приехать с границы, чтобы согреться и отоспаться

Зачем мигранты из Ирака стали приезжать в Брест, как это сказалось на аренде жилья в городе и что говорят местные жители о ситуации на белорусско-польской границе - в репортаже DW.

Мигранты на улицах Бреста, ноябрь 2021 года

Мигранты на улицах Бреста, ноябрь 2021 года

В репортажах о мигрантах на белорусско-польской границе сейчас обычно упоминается транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги" возле Гродно, где разместили выходцев из Ирака и других стран, желающих попасть в ЕС. Однако все больше мигрантов наблюдается теперь в другом крупном городе на белорусско-польской границе - Бресте.

Мигранты "приезжают с границы, чтобы отлежаться"

Местные жители обращают внимание, что небольшие группы мигрантов замечали в Бресте еще в начале осени, однако по-настоящему серьезный наплыв происходит с середины ноября.

Как рассказывает водитель такси Андрей, в большинстве случаев мигранты приезжают в Брест не из Минска, а с белорусско-польской границы - после безуспешных попыток пересечь ее нелегально. "Когда подвозил некоторых иностранцев из Ирака, они говорили, что провели на границе несколько недель, но попасть в Польшу так и не получилось, а в лесу очень холодно. Теперь хотят отлежаться в Бресте и снова отправиться на границу", - отмечает Андрей.

Его коллега по бизнесу, назвавшийся Виктором, также подтверждает тот факт, что мигранты пока не намерены возвращаться в белорусскую столицу, откуда организованы эвакуационные рейсы в Ирак. "Я делал на границу в Каменецкий район уже четыре рейса, - признается Виктор. - Все, кто были моими пассажирами, ехать в Минск не хотят: после прилета туда они сразу отправились в приграничье, где разбили стихийный лагерь и пытаются прорваться в Польшу. Когда не получается, наездами посещают Брест, чтобы привести себя немного в порядок".

Мигранты и брестские такси, ноябрь 2021 года

Мигранты и брестские такси, ноябрь 2021 года

Из-за мигрантов в Бресте дорожает съемное жилье

И водители такси, и люди, сдающие квартиры для ночлега, говорят, что сейчас в Бресте могут находиться несколько сотен мигрантов. Большинство из них стараются в оживленных местах не появляться, чтобы не привлекать к себе внимания. Но есть и те, кто заселяется в гостиницы легально.

"Мы обслуживаем мигрантов, но для этого они должны иметь паспорта и действующие белорусские визы", - пояснила Людмила, администратор одной из брестских гостиниц. По ее словам, в последнее время среди постояльцев отеля граждан Ирака много и заселяются они большими семьями на двое-трое суток.

"Цены на двухместные номера от 70 до 85 белорусских рублей за сутки (25-30 евро) иностранцев не отпугивают, а мы идем навстречу, если в такой номер берут несколько детей", - отмечает Людмила. 

Однако гораздо чаще мигранты предпринимают попытки заселиться в арендованные квартиры. Брестский таксист Виктор рассказывает, что он и его коллеги теперь активно общаются с владельцами таких квартир. "Мигрантам такой вариант нравится больше, потому что в однокомнатной квартире могут поместиться на ночь и 10, и 12 человек", - говорит Виктор. Он же добавляет, что из-за наплыва иностранцев арендаторы резко подняли цены за жилье. Если еще недавно снять самую простую квартиру в Бресте можно было за 50 долларов на сутки, то теперь торг начинается с отметки в 100 долларов.

"Может, еще не осознают, что их обманули"

О каких-либо конфликтах в Бресте в связи с появлением в городе уроженцев арабских стран пока ничего не известно, и в целом местные жители спокойно относятся к нынешней ситуации.

"Конечно, знаем, что происходит: иногда встречаем мигрантов на улицах либо в магазинах. Жалко бывает, когда видишь, что дети одеты не по сезону. Вроде, хочется помочь, но потом осознаешь, что такой выбор сделали их родители", - делится впечатлениями брестчанка Наталья.

На пути в арендованную квартиру, ноябрь 2021 года

На пути в арендованную квартиру, ноябрь 2021 года

Она же рассказывает, что общаться с мигрантами трудно, поскольку мало кто из них знает хотя бы английский язык. Поэтому краткий разговор получается вести только с помощью онлайн-переводчика, а из фраз мигрантов можно лишь узнать, как они страдают на границе от холода и отсутствия еды. "Наверное, не все из них еще осознают - а может делают вид, что не понимают - что оказались жестоко обмануты, когда решились прилететь в Беларусь в надежде на беспроблемное пересечение границы с Евросоюзом", - считает Наталья.          

Что общего между мигрантами из Чечни и Ирака?

Несколько лет назад жители Бреста уже испытали на себе, что такое поток мигрантов, когда в городе было много уроженцев Чечни. Тогда тоже резко вырос спрос на съемное жилье, а таксисты могли заметно увеличить цену за свои услуги.

"Я бы не стал сравнивать нынешнюю ситуацию с курдами с той, что была с чеченцами. Все-таки тогда попасть в ЕС пытались на поезде и просили убежища на первой польской станции в Тересполе", - вспоминает водитель такси Виктор.

"Мне тоже не нравилось, когда Брест заполонили мигранты из Чечни и трудно было приобрести билет на поезд в Польшу, но они хотя бы массово не штурмовали границу, чтобы пересечь ее нелегально", - говорит брестчанка Наталья.

Она также отмечает, что теперь у ее знакомых накопилось много негатива в адрес белорусских пограничников. "Мои друзья откровенно заявляют, что не могут теперь спокойно общаться с теми, кто на данный момент служит на границе. Ведь там происходят абсолютно непредсказуемые вещи, а наши пограничники способствуют нелегальной миграции", - рассказала жительница Бреста.

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    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

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    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

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    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

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    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

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    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

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    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

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    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёль, Елена Гункель


Смотреть видео 44:01

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