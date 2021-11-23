 Беларусь сообщила об отправке части мигрантов на родину | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.11.2021

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Беларусь

Беларусь сообщила об отправке части мигрантов на родину

Из Минска 22 ноября вылетели 118 человек, 23 ноября будет отправлена еще одна группа нелегальных мигрантов, заявили в МВД Беларуси. По словам представителя министерства, речь не идет о людях, находящихся на границе.

Посадка на рейс в Ирак в аэропорту Минска

Посадка на рейс в Ирак в аэропорту Минска 18 ноября

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило об отправке части находящихся там нелегальных мигрантов в "страны исхода". "Только за вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минска, и такая работа продолжается ежедневно. Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу", - заявил во вторник, 23 ноября, начальник департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун.

Кроме того, в минском аэропорту находится еще одна группа нелегально находящихся в Беларуси иностранцев, они прошли все таможенные и пограничные процедуры и вылетят в течение дня, указал Бегун далее.

Отправлены не люди, находящиеся на границе с Польшей

Одновременно он отметил, что речь не идет о людях, находящихся на границе с ЕС. "Лица, которые пребывают на белорусско-польской границе, настоятельно желают все-таки выехать в страны Европейского Союза. Поэтому на все предложения о возвращении на родину они отказываются", - цитирует слова чиновника ТАСС. По словам Алексея Бегуна, эти люди не обращались к властям Беларуси "с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты".

Чиновник также сообщил о совместной работе белорусских ведомств с находящимися в стране представителями Международной организации по миграции (МОМ) и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Планируются "совместные мероприятия по возвращению лиц, которые ходатайствуют о возвращении на родину, а также по урегулированию их правового статуса, возможному допуску в третью страну, которая захочет их принять", уточнил он.

Гибридная атака Лукашенко на ЕС

Усилившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Сложнее всего ситуация - в Польше, Латвии и Литве, на территорию которых через Беларусь пытаются проникнуть мигранты. Европейские лидеры обвиняют правителя Беларуси Александра Лукашенко в гибридной атаке на ЕС в отместку за введенные против Минска санкции.

Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. 8 ноября к ней подошли несколько тысяч мигрантов, с тех пор они предпринимают многочисленные попытки перехода границы. В интервью BBC Лукашенко допустил, что белорусы помогли мигрантам попасть на территорию ЕС. Он требует, чтобы мигрантов, находящихся в Беларуси, приняла Германия. 22 ноября Берлин ответил отказом. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении белорусского руководства и тех, кто несет ответственность за доставку беженцев из ближневосточных стран в Минск.

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    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

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    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

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    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:24

Как выживают мигранты на белорусско-польской границе (22.11.2021)

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