Мюнхенская речь Зеленского: просьбы о помощи и пощечины Западу
Несмотря на опасения российского вторжения, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Его речь может войти в историю. Репортаж DW.
Президент Украины Владимир Зеленский
Когда ведущая, звезда телеканала CNN Кристиэн Аманпур спросила Владимира Зеленского, не опасался ли он ехать в Мюнхен, президент Украины сделал вид, что не понял вопрос: "Нет, здесь же друзья". "Но вы оставили ваш дом без присмотра", - не унималась американка. "Я уверен, что наша страна в надежных руках", - ответил Зеленский. Это было уже во во время дискуссии на подиуме после его 20-минутной речи на Мюнхенской конференции по безопасности речи в субботу, 19 февраля. Речи, в начале и в конце которой публика в зале – западные политики, военные, бизнесмены и эксперты - аплодировала стоя.
Зачем президент Украины прилетел в Мюнхен
Визит выглядел большим риском после того, как накануне президент США Джо Байден предупредил о готовящемся в ближайшие дни масштабном вторжении российской армии в Украину. По итогам дня мотивация Зеленского стала понятна. Президент Украины прилетел на несколько часов в столицу Баварии не только для того, чтобы еще раз лично обсудить с западными лидерами действия на случай разрастания локальной позиционной войны в Донбассе до масштабного военного вторжения РФ. Он прилетел, чтобы произнести речь, глядя им, западным лидерам, в лицо.
Уже через несколько дней или недель мюнхенская речь Зеленского может войти в учебники истории как последнее выступление президента Украины на Западе перед "катастрофой", как участники форума назвали сценарий большой войны России против Киева.
О чем говорил и о чем умолчал Зеленский
О чем же говорил Зеленский, для которого это уже второй визит на Мюнхенскую конференцию? Первый раз, в феврале 2020 года, он выступал не на главной сцене, а в небольшом зале на полях форума.
На этот раз Зеленский был заявлен одним из главных спикеров. Он говорил быстро, энергично и эмоционально, упомянув имя убитого в этот день в Донбассе украинского военного и членов его семьи. Речь президента была так насыщена яркими фразами, что переводчик с украинского с трудом успевал точно передать ее во всех деталях. Один из главных посылов - Украина не боится угрозы войны с Россией и не собирается, как он выразился, "ложиться в гроб" в ожидании российских солдат: "Мы не считаем, что нам нужно паниковать".
Зеленский констатировал, что сложившаяся в мире система безопасности не смогла защитить Украину и упрекал страны, подписавшие в 1994 году Будапештский меморандум (Россию, США, Францию и Великобританию) в игнорировании украинских призывов собраться для консультаций. Меморандум закрепил отказ Украины от унаследованного от СССР ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Правда, Зеленский умолчал о том, что тот меморандум носит скорее добровольный характер и не является обязательным с точки зрения международного права.
На фоне скопления российских войск у границ Украины и обострения ситуации в Донбассе президент просил помочь в том числе введением превентивных санкций против России и критиковал Запад за то, что он назвал политикой "умиротворения". Некоторые пассажи в выступлении звучали как пощечины тем странам, которые президент Украины упрекнул в "безразличии". Он благодарил партнеров за помощь оружием, но сказал, что не хочет их перечислять, "чтобы никого не обидеть". Все в зале поняли, что Зеленский намекал на позицию Германии, которая отказывается от поставок оружия Киеву, ссылаясь на свою историю.
"Если дипломатия проиграет…"
Помимо Зеленского самыми яркими стали выступления вице-президента США Камалы Харрис и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Их главный тезис - шанс для дипломатии есть, но если Россия перейдет к масштабной агрессии против Украины и, как сказал Джонсон, "если дипломатия проиграет", Запад немедленно ответит беспрецедентными санкциями. После двух дней конференции создается такое впечатление, что Запад настроен пессимистично.
Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Мюнхене
Слово "если" звучало в Мюнхене особенно часто, отражая неопределенность нынешнего положения. "Красные линии" для России очерчены, санкции согласованы, шаги союзников по НАТО и их партнеров расписаны. Более сдержанно, чем гости из США и Британии, выступил новый канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), для которого эта Мюнхенская конференция – премьера на новом посту. Одну из своих главных целей в отношении российско-украинского кризиса он сформулировал так: "Максимум дипломатии, но без наивности". Было ли это признанием того, что Берлин ранее наивно относился к России, этот вопрос остался открытым. В любом случае Шольц необычно жестко высказался по поводу заявлений России о "геноциде" в Донбассе, назвав их "смехотворными".
На самом деле в Мюнхене многим было не до смеха. В кулуарах конференции царила напряженная атмосфера ожидания войны. "Я не могу поверить, что это на самом деле происходит", - говорила одна немецкая журналистка своей коллеге. От британских офицеров наоборот можно было услышать фразу: "Мы этого ждали". Когда вечером в субботу черные лимузины развозили участников конференции - кого в гостиницу, а кого, как Зеленского, в аэропорт, за полицейскими кордонами бурлила жизнь, далекая от войны в Украине. Несмотря на зимний холод на улицах было много молодежи, в том числе - ряженых. В Германии в эти дни - пик карнавального сезона. Мюнхен празднует карнавал.
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